Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στo Κρασνοντάρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στo Κρασνοντάρ
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tamanneftegaz στην περιοχή του Κρασνοντάρ της Ρωσίας σε επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tamanneftegaz στην περιοχή του Κρασνοντάρ της Ρωσίας σε επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Σε ανακοίνωση του που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο τερματικός σταθμός είναι μέρος των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας που συμβάλλει στην χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού που πολεμάει στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Την ώρα που οι αγρότες μας είναι στα μπλόκα, βουλγαρική εταιρεία καλλιεργεί στη Ρουμανία με τρακτέρ χωρίς οδηγό!

Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» σήμερα για συνταξιούχους, γονείς, άνεργους και δικαιούχους επιδομάτων

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η προκαταβολή στους δικαιούχους - Πότε θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πετρέλαιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider