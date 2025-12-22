Υπεγράφη η σύμβαση για ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.466.299,21 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.)» Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Γιάννης Μπάκαβος, καθώς και ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ριζική ενεργειακή ανακαίνιση της τριώροφης νοσηλευτικής μονάδας, η οποία κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και η βελτίωση του μικροκλίματος των χώρων νοσηλείας και εργασίας.

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας της περιφέρειας.

Παρεμβαίνουμε σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε πριν από 40 χρόνια, χωρίς θερμομονωτική προστασία, και το μετατρέπουμε σε μια σύγχρονη, ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον υποδομή.

Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους, την αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με συστήματα υψηλής απόδοσης και την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, εντός των επόμενων 17 μηνών, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη. Παράλληλα, πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Νοσοκομείο, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό του κόστος.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", αναβαθμίζει το κτιριακό δυναμικό του δημοσίου, στην παιδεία, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και φυσικά στην υγεία.

Ειδικά στον τομέα της υγείας, υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης και σε άλλα πέντε μεγάλα νοσοκομεία, Άγιος Σάββας, ΚΑΤ, Ευαγγελισμός, Σισμανόγλειο και στο Αίγιο, ενώ για το προσεχές έτος προγραμματίζεται η δημοπράτηση πολλών ακόμη έργων. Με βάση τον σχεδιασμό, προβλέπεται να έχουμε ένα σύνολο παρεμβάσεων σε περίπου 25 νοσοκομεία όλη της χώρας, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και στην έμπρακτη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με άμεσο όφελος τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το έργο αυτό ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων δομών υγείας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο ένα σύγχρονο, αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα υγείας».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Το Νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” υποστηρίζει μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και είναι ένα κτίριο με σημαντική παλαιότητα, το οποίο θα υποστηρίξουμε. Οι ενεργειακές δράσεις θα αναβαθμίσουν το κτίριο και θα φέρουν οικονομία και αποδόσεις έτσι ώστε να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο και να προσφέρει στους πολίτες το ύψιστο αγαθό της υγείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.)» Αθανάσιος Γιάνναρης είπε: «Χρέος και προτεραιότητά μας αποτελεί η βελτίωση των υποδομών υγείας. Γιατί η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα.

Το 2026 η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» θα δημοπρατήσει 25 έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων νοσοκομείων, συνολικού ύψους 107 εκ. ευρώ. Έργα σημαντικά που, στις δύσκολες ώρες της ενεργειακής κρίσης, επιτυγχάνουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

Στοιχεία του έργου:

Οι παρεμβάσεις στο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 6.400 τ.μ., στοχεύουν στην ενεργειακή του θωράκιση μέσω:

Βιοκλιματικού σχεδιασμού και θερμομόνωσης του κελύφους.

Αντικατάστασης κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας).

Εφαρμογής συστημάτων αυτομάτου ελέγχου για τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας.

Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε περίπου 17 μήνες.