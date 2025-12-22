Πολιτική | Ελλάδα

ΝΔ: Ανακοινώθηκαν έξι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2027

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ αναφέρει ότι με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α' Ανατολικής Αττικής.

Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

Ο συνεργάτης στο γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Κυριάκος Μητσοτάκης
