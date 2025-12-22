Κέρδη στη Wall Street με αιχμή την τεχνολογία στη «λειψή» εβδομάδα των γιορτών

Ο Dow Jones κερδίζει 0,25% στις 48.256 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,43% στις 6.864 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,54% στις 23.433 μονάδες.

Κέρδη καταγράφονται στη Wall Street τη Δευτέρα με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές, σε μία «κουτσουρεμένη» εβδομάδα λόγω των διακοπών για τις γιορτές.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο θα κλείσει νωρίτερα την Τετάρτη στην παραμονή των Χριστουγέννων και θα είναι κλειστό την Πέμπτη για τα Χριστούγεννα.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,25% στις 48.256 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,43% στις 6.864 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,54% στις 23.433 μονάδες.

Τα blue chips που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη παρέχουν στήριξη στα ταμπλό, με την μετoχή της Nvidia να σημειώνει άνοδο 1% αφού το Reuters ανέφερε ότι η εταιρεία επιδιώκει να ξεκινήσει τις αποστολές των τσιπ H200 στην Κίνα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Micron Technology και Oracle επιδίδονται σε ράλι 2,4% και 2%, αντίστοιχα.

Η Wall Street έρχεται από μια ανάμεικτη εβδομάδα με τον S&P 500 και τον Nasdaq να πετυχαίνουν την τρίτη νικηφόρα εβδομάδα τους τις τελευταίες τέσσερις, με κέρδη 0,1% και 0,5%, αντίστοιχα. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,7%, διακόπτοντας ένα σερί τριών «πράσινων» εβδομάδων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν αν οι μετοχές της ΑΙ μπορούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση ενόψει του τέλους του έτους, ενώ στρέφονται σε φθηνότερους τίτλους εν μέσω των ανησυχιών για «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας.

Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες για το αν θα υλοποιηθεί το «ράλι του Άγιου Βασίλη», καθώς ο S&P 500 αναζητά νέους καταλύτες. «Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν μια δοκιμασία. Νομίζω θα υπάρξει μια αναταραχή στο τέλος του έτους» τόνισε ο Τζάστιν Μπέργκνερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gabelli Funds.