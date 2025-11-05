Ο ΕΣΠ ζητά θεσμική πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού»

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο σύλλογος, οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί δεν προστατεύονται από κατάσχεση και οι υφιστάμενες «ακατάσχετες» προβλέψεις αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρά ποσά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την πολιτεία να αναλάβει άμεση θεσμική πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού».

Όπως ανακοινώθηκε, σκοπός είναι «να διασφαλιστεί η ρευστότητα και η βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή συναλλαγών, καθώς, παρά την καθολική χρήση POS, το IRIS και την υποχρεωτική διασύνδεση με ταμειακές, σε πολλές επιχειρήσεις η είσπραξη από την αγορά μπλοκάρεται από τραπεζικές δεσμεύσεις και κατασχέσεις».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με σχετική επιστολή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον πρόεδρο της Ελληνικής ‘Ενωσης Τραπεζών, προτείνει:

- Θέσπιση ανά ΑΦΜ ενός επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος θα φέρει τη σήμανση «Ακατάσχετος», αυτομάτως αναγνωρίσιμος από το τραπεζικό σύστημα.

- Καθορισμό ελάχιστου υπολοίπου που εξασφαλίζει βασικές λειτουργικές ανάγκες (μισθοί, ενοίκιο, βασικοί προμηθευτές).

- Την ενσωμάτωση της διάταξης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης των συναλλαγών για ολοκληρωμένη προστασία της πραγματικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «η καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις-και να κρατούν θέσεις εργασίας. Σε μια αγορά που τρέχει ψηφιακά, μια επιχείρηση χωρίς ρευστότητα είναι χωρίς επιλογές. Το ηλεκτρονικό χρήμα και οι ψηφιακές συναλλαγές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυήσεις. Χωρίς αυτές, η ψηφιακή αγορά κινδυνεύει να γίνει ψηφιακή παγίδα».