Χατζηθεοδοσίου: Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ένας από τους πλέον εξελισσόμενους κλάδους της αγοράς

Το παραπάνω είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την τρίτη, κατά σειρά, μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τον αριθμό των επαγγελματιών στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τις νομικές μορφές δραστηριοποίησής τους και τα εισοδήματά τους.

Πρόκειται για μια μελέτη που βασίζεται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2024, και αποτυπώνει την πορεία του κλάδου μέσα από τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2019 και 2022.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση του επαγγέλματος, τη μεταστροφή προς πιο οργανωμένες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνολική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Με τη νέα αυτή μελέτη, το ΕΕΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμικού φορέα που παρακολουθεί, αναλύει και αναδεικνύει τις εξελίξεις σε καίριους επαγγελματικούς τομείς.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους πλέον ζωντανούς και εξελισσόμενους κλάδους της αγοράς, με καθοριστική συμβολή στην οικονομία και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών. Η τεκμηριωμένη γνώση είναι το πρώτο βήμα για κάθε αποτελεσματική πολιτική στήριξης και το επιμελητήριο θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν τους επαγγελματίες και προάγουν την ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης τόνισε: «Από την αρχή της προσπάθειάς μας, στόχος ήταν να προσφέρουμε στους επαγγελματίες ένα έγκυρο πλαίσιο γνώσης, πάνω στο οποίο μπορούν να στηρίζουν στρατηγικές επιλογές και θεσμικές διεκδικήσεις.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στη νέα μελέτη δίνουν μια σαφή εικόνα των τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά, αναδεικνύουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες του κλάδου και επιτρέπουν την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για το παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η αξιοποίηση αυτής της γνώσης είναι κρίσιμη για τον στρατηγικό προγραμματισμό κάθε επαγγελματία, καθώς και για τη χάραξη πολιτικών που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του κλάδου».

Τα ευρήματα

Τα βασικότερα ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

- Οι επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - είτε με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων είτε με τη μορφή νομικών προσώπων - αυξήθηκαν κατά 3,7% ανάμεσα στα έτη 2019-2024.

- Αισθητά περισσότεροι επαγγελματίες (2.479 το 2024 έναντι 1.603 το 2019 (αύξηση 54,6%) επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν με τη μορφή νομικών προσώπων, πιθανώς λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών των νομικών προσώπων την περίοδο 2020-2023 (σε αντίθεση με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, η οποία παρέμενε αμετάβλητη) συνδυαστικά με την αύξηση των εισοδημάτων.

- Αύξηση της τάξης του 18,4% κατέγραψαν το 2024, συγκριτικά με το 2019, τα μικτά εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων, ενώ το ίδιο διάστημα η αύξηση των ασφαλίστρων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, ήταν 39,7 %

- Οι μεσίτες ασφαλίσεων συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο (15%) στον τζίρο της διαμεσολάβησης συγκριτικά με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν (6%).

- Το ποσοστό καθαρών κερδών ανά είδος εταιρείας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κυμαίνεται από 17,6 % έως 43,7 % (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ, Ε.ΠΕ./ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ., Α.Ε./ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), παρουσιάζοντας ανάλογη εικόνα - με μικρή βελτίωση - με τα προηγούμενα έτη εκτός από τις ΑΕ οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση καθαρών εσόδων.

- Μειωμένος καταγράφεται το 2024, συγκριτικά με το 2019, ο αριθμός των επαγγελματιών που εντάσσονται στην πρώτη κλίμακα, με εισόδημα έως 15.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση των εισοδημάτων.

- Αξιοσημείωτη αύξηση (25%) κατέγραψαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που διατηρούν ΚΑΔ και άλλου επαγγέλματος με σημαντική αύξηση και των εισοδημάτων τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ