Novo Nordisk: Έφτασε στην «κορύφωση της αβεβαιότητας»;

Κάποτε, ήταν η πιο πολύτιμη εταιρεία στην Ευρώπη. Τώρα, καθώς η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της την Τετάρτη, η εικόνα φαίνεται πολύ διαφορετική.

Μέχρι στιγμής, η πορεία δεν ήταν εύκολη - ο όμιλος ανακοίνωσε απότομη πτώση στις πωλήσεις, πίεση στα κέρδη, έναν γύρο περικοπών θέσεων εργασίας και συνεχιζόμενο ανταγωνισμό από αμερικανικές εταιρείες στον εξαιρετικά προσοδοφόρο τομέα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Όπως αναφέρει το CNBC, παρά τα παραπάνω, η Berenberg διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, δηλώνοντας ότι η Novo έχει φτάσει στο «αποκορύφωμα της αβεβαιότητας». «Το ανώτερο προφίλ ανάπτυξης της Novo και οι κορυφαίες αποδόσεις της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δικαιολογούν ένα υψηλότερο ασφάλιστρο αποτίμησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της», πρόσθεσε η τράπεζα.

Άλλοι αναλυτές, ωστόσο, δεν είναι τόσο επιεικείς.

Η Jefferies πρόσφατα υποβάθμισε τη μετοχή σε «χαμηλότερη απόδοσης», επικαλούμενη τον ανταγωνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανησυχίες σχετικά με τις τιμές. Παράλληλα, οι αναλυτές της UBS εκφράζουν ανησυχία ότι το έκτακτο κόστος των 8 δισ. δανέζικων κορωνών (1,23 δισ. δολάρια) που σχετίζεται με την αναδιάρθρωση της εταιρείας δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στα καθαρά αποτελέσματα, ενώ επισημαίνουν ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να αμφισβητούν την έλλειψη εμπειρίας του ομίλου στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η τιμή του φαρμάκου Ozempic - του εμπορικού «μπεστ σέλερ» της Novo για την απώλεια βάρους - θα είναι «σημαντικά χαμηλότερη», στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης για τις τιμές με την εταιρεία.

Η τιμή της μετοχής βρίσκεται υπό πίεση από την αρχή του έτους.

Κατάρρευση στη διοίκηση

Η Novo Nordisk προετοιμάζεται επίσης να πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αιφνίδια παραίτηση του προέδρου της εταιρείας και έξι ακόμη μελών του διοικητικού συμβουλίου, εν μέσω εικασιών για διαφωνίες με την εταιρεία συμμετοχών Novo Holdings.

Ωστόσο, αυτή η αναστάτωση στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας δεν φαίνεται να έχει επιβραδύνει τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A). Την περασμένη εβδομάδα, η Novo μπήκε στη μάχη προσφορών για την εταιρεία βιοτεχνολογίας Metsera, καταθέτοντας πρόταση ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανταγωνιστική προς εκείνη της Pfizer. Σε ανακοίνωσή της, η Novo ανέφερε ότι η εξαγορά θα ήταν «σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της … για τη θεραπεία εκατομμυρίων περισσότερων ανθρώπων που ζουν με παχυσαρκία και διαβήτη».

Νωρίτερα, τον Οκτώβριο, η Novo είχε προσφέρει 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την Akero Therapeutics, μια αμερικανική εταιρεία που εξειδικεύεται στη θεραπεία ηπατικών παθήσεων.