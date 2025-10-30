Trade Estates: Εγκρίθηκε η κάλυψη ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ για την EVITENCO

Η Trade Estates ενέκρινε ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ για την EVITENCO για την κάλυψη της κατασκευής συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), στη βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Διανομής της InterIkea.

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ομολογιακού δανείου θα έχουν ως εξής: διάρκεια έως 31.12.2028, σταθερό επιτόκιο 5% ετησίως και εφάπαξ αποπληρωμή κεφαλαίου στη λήξη του.

Οι εταιρείες TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και EVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εταιρεία κατά ποσοστό 44,69%, και οι οποίες πρόκειται να υπογράψουν Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τη Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, ως άνω, αξιολογούνται ως συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 και ΔΛΠ 24.

Η κάλυψη του εν λόγω δανείου κρίνεται προς το συμφέρον της Εταιρείας καθότι αφορά στην υλοποίηση σημαντικότατου έργου για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ακινήτων της Εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της, ως άνω, με την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), το οποίο θα εκμισθωθεί στην εταιρεία "TRADE LOGISTICS A.E.B.E.".

Έχει περαιτέρω ληφθεί, η από 29 Σεπτεμβρίου 2025 "Έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν.4548/2018 επί του εύλογου και δίκαιου συναλλαγής μεταξύ των εταιρειών TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. και EVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." (fairness opinion) του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη, της PΚF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511), που αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο των προτεινόμενων όρων και η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της εταιρείας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5592288/13.10.2025, ενώ αποφασίστηκε περαιτέρω η παροχή εξουσίας στους Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Γεώργιο Τασσόπουλο του Λεωνίδα, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια ή/και πράξη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για την παροχή της παρούσας ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για την παροχή της εν λόγω άδειας τηρήθηκαν οι κατ΄ άρθρο 101 Ν.4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5592288/13.10.2025 και 5613340/29.10.2025 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης), η δε κατ΄ άρθρο 100 παρ. 3 του ιδίου ως άνω νόμου προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.