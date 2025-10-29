Nvidia: Μια «ανάσα» πριν αγγίξει τα 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση - Κέρδη 4% για τη μετοχή

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 4,5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Άνοδο σχεδόν 4% σημειώνει η μετοχή της Nvidia στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τετάρτη, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται μια «ανάσα» από το να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα ξεπεράσει τα 5 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Σύμφωνα με το CNBC, η ισχυρά ανοδική κίνηση της μετοχής της Nvidia έρχεται αφότου ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι εταιρεία αναμένει παραγγελίες ύψους 500 δισ. δολαρίων για μικροτσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κατασκευάσει επτά νέους «υπερ-υπολογιστές» για την αμερικανική κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Nvidia έχει καταγράψει άλμα 45% μέχρι στιγμής φέτος.

Επιπλέον, χθες Τρίτη ανακοινώθηκε πως η Nvidia απέκτησε μερίδιο στην Nokia, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός θα κάνει δικές του νέες μετοχές της εταιρείας φινλανδικής εταιρείας αξίας 1 δισ. δολαρίων.

Πιο αναλυτικά, Nvidia και Nokia σύναψαν συμφωνία για στρατηγική συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 6G στην κινητή τηλεφωνία, ενώ στο πλαίσιο του deal θα εκδοθούν 166 εκατ. νέες μετοχές της Nokia που θα αποκτήσει η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η άνοδος της μετοχής της Nvidia που την φέρει ένα βήμα πριν την χρηματιστηριακή αξία της τάξεως των 5 τρισ. έρχεται την στιγμή που η Apple και η Microsoft ανακοίνωσαν χθες ότι ξεπέρασαν τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.