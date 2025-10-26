Μόσκοβιτς: Ήταν εξαντλητικό να είμαι CEO

Ο συνιδρυτής του Facebook και δημιουργός της Asana, παραδέχθηκε ότι 13 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας του έπεσαν... βαριά.

Ο συνιδρυτής της Meta, Ντάστιν Μόσκοβιτς, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες της ηγεσίας και παραδέχτηκε ότι τα 13 χρόνια που διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Asana ήταν «εξαντλητικά».

Ο Μόσκοβιτς, ένας από τους αρχικούς ιδρυτές της Meta, πρώην Facebook, συνίδρυσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το 2004 μαζί με τους Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Εντουάρντο Σέβεριν, Κρις Χιούζ και Άντριου Μακόλουμ.

Αφού αποχώρησε από το Facebook το 2008, διατήρησε ποσοστό λίγο πάνω από 8%, γεγονός που τον κατέστησε δισεκατομμυριούχο με καθαρή περιουσία 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Forbes. Την ίδια χρονιά, συνέστησε τη δική του εταιρεία λογισμικού διαχείρισης εργασιών, την Asana, όπου ανέλαβε και τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Μόσκοβιτς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του CEO της Asana νωρίτερα φέτος και μετακινήθηκε στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, διατηρώντας ωστόσο ποσοστό 53% των εκκρεμών μετοχών της εταιρείας (μεταξύ των κατηγοριών A και B).

Ο δισεκατομμυριούχος μίλησε πρόσφατα για την εμπειρία του ως CEO της Asana, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί έναν εσωστρεφή χαρακτήρα, σε ένα επεισόδιο του podcast Stratechery του Ben Thompson, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

«Δεν μου αρέσει να διαχειρίζομαι ομάδες και δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου όταν ξεκινήσαμε την Asana», είπε ο Μόσκοβιτς στο επεισόδιο.

«Είχα σκοπό να είμαι κάτι σαν ανεξάρτητος συνεργάτης ή επικεφαλής μηχανικός. Μετά, το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκα CEO για 13 χρόνια - και το βρήκα πραγματικά εξαντλητικό.»

Πρόσθεσε: «Είμαι εσωστρεφής - έπρεπε κάθε μέρα να «φοράω ένα προσωπείο». Στην αρχή νόμιζα ότι θα γινόταν πιο εύκολο, ότι η εταιρεία θα ωρίμαζε, αλλά ο κόσμος γινόταν όλο και πιο χαοτικός - η πρώτη προεδρία του Τραμπ, η πανδημία, τα φυλετικά ζητήματα… Όλα αυτά έκαναν τη δουλειά του CEO λιγότερο δημιουργική και περισσότερο μια διαρκή αντίδραση σε προβλήματα».

