Alpha Bank: Ιστορικά χαμηλό κόστος στο 6ετές πράσινο ομόλογο

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξής της, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από την εξωστρέφεια που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.

Το νέο ομόλογο διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, φέρει επιτόκιο 3,125%. Η τιμολόγηση διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα, με μείωση του πιστωτικού περιθωρίου κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική της Τράπεζας.

Η τελική απόδοση 3,202% αντιστοιχεί σε πιστωτικό περιθώριο 92 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ιστορικά για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας από ελληνική τράπεζα.

Η συμμετοχή άνω των 140 επενδυτών - μεταξύ των οποίων κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων (74 %των εντολών) και διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί (23 % των εντολών), καθώς και το γεγονός ότι το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνει τη διαχρονική ικανότητα της Alpha Bank να απευθύνεται στις διεθνείς αγορές με όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Alpha Bank στη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής της.

Οι BNP, Credit Agricole, HSBC, J.P.Morgan, Morgan Stanley και UniCredit ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά δήλωσε: «Η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκ. Ευρώ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank, που ενισχύει τη χρηματοδοτική μας ευελιξία στη χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό μας προφίλ. Η ισχυρή υπερκάλυψη, η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών καθώς και η, τελική, τιμολόγηση σε ιστορικά χαμηλό spread για αντίστοιχο ομόλογο ελληνικής τράπεζας αντανακλούν την θετική αποτίμηση της στρατηγικής μας και της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της Alpha Bank».