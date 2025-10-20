IKEA: Επένδυση - ρεκόρ 720 εκατ. ευρώ σε Λετονία και Εσθονία για βιώσιμη ξυλεία

Η Ingka επεσήμανε ότι η αγορά ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για βιώσιμες επενδύσεις και ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων αξίας.

Στην αγορά - ρεκόρ δασικής γης αξίας 720 εκατ. ευρώ στη Λετονία και την Εσθονία, για να εξασφαλίσει μια καλή πηγή βιώσιμης πρώτης ύλης για τα έπιπλά της προχωρά η IKEA. Ειδικότερα, η Ingka Group, ο επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Ingka, αγοράζει περίπου 380.000 στρέμματα γης από τον σουηδικό σύνδεσμο ιδιοκτητών δασών Sodra, σύμφωνα με το Bloomberg, με σχεδόν το 90% της περιοχής καλύπτεται από δάση.

Η Ingka επεσήμανε ότι η αγορά ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για βιώσιμες επενδύσεις και ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων αξίας. Ο σουηδικός γίγαντας της λιανικής επιδιώκει να υιοθετήσει «μια γενεαλογική άποψη» τόσο για τη διαχείριση των δασών όσο και για την προμήθεια ανανεώσιμων υλικών, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πίτερ φαν ντερ Πόελ. Το σχέδιο είναι να συνεργαστεί με κατασκευαστές της Βαλτικής για την επεξεργασία ξύλου.

Ο Όμιλος Ingka, ο οποίος λειτουργεί καταστήματα IKEA σε 31 αγορές και αντιπροσωπεύει το 87% των παγκόσμιων λιανικών πωλήσεών της, διαχειρίζεται ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής γης σε επτά χώρες. Ανήκει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα και επανεπενδύει τα κέρδη σε επιχειρηματικά και βιώσιμα έργα αντί να καταβάλλει μερίσματα. Η εξαγορά ανεβάζει τις πρόσφατες επενδύσεις της Ingka σε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.