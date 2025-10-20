Γιατί η UBS αναβαθμίζει τώρα τις μετοχές - Οι καταλύτες ανόδου

Ποιοι παράγοντες στηρίζουν τις μετοχές και την κερδοφορία των εταιρειών. Ψηλώνει τα κέρδη ανά μετοχή για τον S&P 500 η UBS.

«Παρόλο που το bull market στις αγορές μετοχών εισέρχεται πλέον στην τέταρτη χρονιά του, πιστεύουμε ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Ως εκ τούτου, αναβαθμίσαμε τις παγκόσμιες μετοχές σε ελκυστικές αυτόν τον μήνα», αναφέρουν οι αναλυτές στρατηγικής της UBS σε ανάλυσή τους. Γιατί τώρα...;

Οι αναλυτές βλέπουν τρεις υποστηρικτικούς παράγοντες, όλοι εκ των οποίων έχουν κινηθεί προς μια πιο ευνοϊκή κατεύθυνση τον τελευταίο μήνα:

Νέα δυναμική πίσω από την τάση του AI

Οι πρόσφατες συνεργασίες δισ. δολαρίων μεταξύ μεγάλων hyperscalers και εταιρειών παραγωγής AI chips ενίσχυσαν την πεποίθηση των αναλυτών ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες και θα παραμείνουν ισχυρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η υιοθέτηση του AI ξεπερνά τη χρήση chatbots. Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη «agentic AI» — συστημάτων AI ικανών να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις και να ενεργούν — καθώς και του «physical AI» όπως ρομπότ και αυτόνομα οχήματα, ενισχύουν τη δέσμευση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα επενδύσεων. «Πιστεύουμε ότι μεσοπρόθεσμα, ακόμη και σχεδόν 1 τρισ. δολάρια των ήδη προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη των επενδύσεων είναι πιθανό να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο».

Υποστηρικτική πολιτική από μεριάς Fed

Η Fed ξεκίνησε εκ νέου τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και η UBS αναμένει περαιτέρω μειώσεις στο μέλλον. Η ανάλυσή της δείχνει ότι οι μειώσεις επιτοκίων σε περιβάλλον χωρίς ύφεση έχουν ιστορικά στηρίξει τις μετοχές. Για όσους ανησυχούν για κινδύνους “φούσκας”, αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την εποχή του dotcom: τότε η Fed αύξανε τα επιτόκια (1999). Η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ —συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η δυνατότητα έκπτωσης κεφαλαιουχικών δαπανών και δαπανών για R&D, η μείωση φόρων στα φιλοδωρήματα και η πιο χαλαρή ρύθμιση— αναμένεται επίσης να δώσουν μια μέτρια ώθηση στους κυκλικούς κλάδους καθώς μπαίνουμε στο 2026.

Ισχυρότερε προοπτικές ανάπτυξης για τις ΗΠΑ

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ ξεπερνά τις προσδοκίες των αναλυτών. Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Πάουελ, αναγνώρισε αυτήν την τάση, δηλώνοντας ότι η οικονομία των ΗΠΑ «ενδέχεται να βρίσκεται σε μια κάπως πιο σταθερή πορεία από ό,τι αναμενόταν» και ότι «ο κόσμος ξοδεύει». Οι αναλυτές αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την αύξηση των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ για το 2025 και το 2026: πλέον αναμένουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή του δείκτη S&P 500 θα φτάσουν τα 275 δολάρια το 2025 (αύξηση 10% σε ετήσια βάση) και τα 295 δολάρια το 2026 (αύξηση 7% σε ετήσια βάση) — αύξηση κατά 5 δολάρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις τους.