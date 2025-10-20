AHEPA MARATHON MILTIADES – Βράβευση του Μαραθωνοδρόμου & Υπεραθλητή Σήφη Τζουγανάκη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, το Τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES τίμησε σήμερα τον αθλητή μαραθωνίου και στίβου, Σήφη Τζουγανάκη, έναν άνθρωπο-σύμβολο δύναμης, πίστης και ψυχικού σθένους.

Ο Σήφης, έχοντας περάσει τη δοκιμασία της μεταμόσχευσης νεφρού, συνεχίζει να αγωνίζεται, να τρέχει και να εμπνέει, με όραμα να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα το 2027 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου μεταμοσχευμένων στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Βερμπης , ο Γ. Γραμματέας Γιώργος Τζανετής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμου Γιάννης Βενετης ανακοίνωσαν επίσημα την υιοθέτηση του αθλητή Σήφη Τζουγανάκη και του προπονητή του Γιώργου Λουφέκη από το AHEPA MARATHON MILTIADES αναλαμβάνοντας να σταθούν δίπλα τους έμπρακτα:

Φροντίζοντας για την προβολή τους και τη δημοσιότητά τους μέσα από συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνιακά δίκτυα όπως την εταιρεία Liquid Media .

Αναλαμβάνοντας την αναζήτηση και υποστήριξη χορηγών που θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία και την αποστολή του προς το μεγάλο του στόχο ευχαριστούμε τον Διευθύνων Συμβουλο του κέντρου αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ , Νικόλα Παπαζήση που απο την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή και ανέλαβε ως επίσημος υποστηρικτής της συγκεκριμένης δράσης .

Επισης ευχαριστούμε για την φιλική υποστήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια την Σύλβια Ράλλη , διευθύνοντα συμβουλο και ιδιοκτήτη της MED ATHENS καθώς επίσης και τον Σύμβουλο επικοινωνίας και διαφήμισης Βασίλη Βιτζιλόγιαννη .

Η πράξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του Τμήματος AHEPA MARATHON MILTIADES, το οποίο, μέσα από πολιτιστικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές δράσεις, προωθεί τις αξίες του Ελληνισμού, της αριστείας και της ανθρώπινης υπέρβασης.

Ο Σήφης Τζουγανάκης αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ότι η πραγματική νίκη δεν βρίσκεται στο βάθρο, αλλά στην ακατάβλητη δύναμη της ψυχής. Η ιστορία του είναι μια βαθιά υπενθύμιση ότι η ζωή δεν μετριέται από τις δυσκολίες που μας τύχαιναν, αλλά από το κουράγιο με το οποίο συνεχίζουμε να τρέχουμε.

Η AHEPA MARATHON MILTIADES καλεί όλους –πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς– να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί όταν ένας άνθρωπος τρέχει για να ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια, ολόκληρη η κοινωνία κάνει μαζί του ένα βήμα προς τα εμπρός.