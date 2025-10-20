Χαλκός: Άνοδος 1% με ώθηση από την «χαλάρωση» των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ - Κίνας

Τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν κατά 1% στα 10.714,50 δολάρια ανά λίβρα το πρωί της Δευτέρας.

Άνοδο άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του χαλκού τη Δευτέρα μετά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «αμβλύνει» τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα, οι οποίες έχουν αναζωπυρωθεί εδώ και πάνω από μια εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν κατά 1% στα 10.714,50 δολάρια ανά λίβρα το πρωί της Δευτέρας, ενώ αυτή την ώρα προσθέτουν 0,6% στα 4.998 δολάρια/λίβρα. Ο κασσίτερος σημειώνει «βουτιά» 2,1% στα 34.962 δολ./λίβρα, ενώ ο ψευδάργυρος προσθέτει 0,27% στα 2.948.4 δολάρια ανά λίβρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα. Παρόλα αυτά, επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί μαζί του στη Νότια Κορέα, σε «περίπου 2 εβδομάδες», στο περιθώριο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Εντωμεταξύ, τα νεότερα στοιχεία για την οικονομία της Κίνας παρουσίασαν μια μικτή εικόνα. Ειδικότερα, η άνοδος του ΑΕΠ της Κίνας στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου χαμήλωσε ταχύτητα στο 4,8% σε ετήσια βάση, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (+5,2%).

Παρόλα αυτά, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας δήλωσε ότι ο στόχος για οικονομική ανάπτυξη περίπου 5% για ολόκληρο το έτος παραμένει σε ισχύ.