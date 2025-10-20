Πολιτική | Διεθνή

Ιαπωνία: Συμφωνία για κυβερνητικό συνασπισμό με επικεφαλής την Τακαΐτσι

Σαναέ Τακαΐτσι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Σαναέ Τακαΐτσι θα γίνει την Τρίτη η πρώτη γυναίκα που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), που κυβερνά την Ιαπωνία, υπέγραψε σήμερα συμφωνία συνασπισμού με ένα νέο κόμμα εταίρο, πράγμα που αναμένεται να επιτρέψει στην ηγέτιδά του, την Σανάε Τακαΐτσι, να γίνει από αύριο, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Η Τακαΐτσι, πρόεδρος του δεξιού συντηρητικού ΦΔΚ, και ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του κεντροδεξιού Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), επικύρωσαν αυτή τη συμφωνία ενώπιον των δημοσιογράφων ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για να επιλεγεί ο διάδοχος του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

