Πέντε ΑΕ-Γαλαξίας: Αγορά οικοπέδου στον Ασπρόπυργο για δημιουργία κέντρου logistics

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ προχώρησε σε μία ακόμη μεγάλη επένδυση, με αυτοχρηματοδότηση, αγοράζοντας στον Ασπρόπυργο Αττικής οικόπεδο συνολικής έκτασης 112.500τ.μ. για την ανέγερση υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics, με πρόσοψη 210m επί της Αττικής Οδού.

Στο οικόπεδο αυτό θα αναπτυχθούν 45.000 τ.μ. στεγασμένοι χώροι, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συμβάλει στην πιο γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της, προσθέτοντας και μικρότερου τύπου καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας μεγάλη
επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη με υπερσύγχρονα συστήματα ηλιακής ενέργειας, δημιουργώντας:

  • σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών,
  • προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και διαχείρισης αποθεμάτων,
  • υποδομές ψύξης και συντήρησης προϊόντων,

Με το νέο Κέντρο Logistics, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη, επενδύοντας σε υποδομές που ενισχύουν την αποδοτικότητα της εταιρείας μέσα από την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

