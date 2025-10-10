Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Εξόφληση τραπεζικού δανείου 230 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Intralot: Εξόφληση τραπεζικού δανείου 230 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ
Την ολοσχερή εξόφληση τραπεζικού δανείου $230.000.000 στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Την ολοσχερή εξόφληση τραπεζικού δανείου $230.000.000 στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 9 Οκτωβρίου 2025, η Intralot Inc., κατά 100% θυγατρική της στις ΗΠΑ, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξoδα και τόκους, του από 28 Ιουλίου 2022 Τραπεζικού Δανείου (Term Loan A) αρχικού ύψους $230 εκατομμυρίων από κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, λήξεως 27 Ιουλίου, 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ - Παράταση στην Εξωστρέφεια ΜμΕ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

tags:
Intralot
Δάνεια
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider