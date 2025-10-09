Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Credia Bank: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Credia Bank: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος
Ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η Τράπεζα.

Την παραίτησή του υπέβαλε από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank μέσω επιστολής, για την οποία έχει λάβει γνώση το ΔΣ της εταιρείας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η Τράπεζα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
CrediaBank
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider