Metlen: «Πράσινο» από το υπ. Ανάπτυξης σε κίνητρα/ενισχύσεις για το στρατηγικό project στον Βόλο

Έγκριση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων στη Metlen για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Επέκταση δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών προηγμένων μεταλλικών κατασκευών στον Βόλο». Το project των 46 εκατ., το μίγμα χρηματοδότησης, η νέα δυναμικότητα.

Την έγκριση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων στον επενδυτικό φορέα «Metlen Energy & Metals A.E.» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Επέκταση δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών προηγμένων μεταλλικών κατασκευών στον Βόλο», ύψους 46 εκατ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική και Εμβληματική Επένδυση και συνδέεται και με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, επικύρωσε επισήμως το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αναδείξει πέρυσι τον Απρίλιο την έναρξη της σχετικής διαβούλευσης από την Enterprise Greece. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέες κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία θα υλοποιηθούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ν. Ιωνία Βόλου, όσο και σε νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν σε νέο ιδιόκτητο γήπεδο της εταιρείας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, με σκοπό την παραγωγή ειδικών μεταλλικών κατασκευών, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης (με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2025) που δημοσιεύθηκε χτες στη «Διαύγεια», η σχετική επένδυση «έχει χαρακτηριστεί ως σχετική Εμβληματική Εξαιρετικής Σημασίας, με την αιτιολογία ότι υλοποιείται από διακεκριμένη διεθνώς νομική οντότητα, προωθεί την πράσινη οικονομία, την καινοτομία/τεχνολογία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύει σημαντικά την Ελληνική Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και πληροί την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης καθώς και τα ενεργειακά κριτήρια για την ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στις κτιριακές υποδομές κατά 20% χαμηλότερης από την απαίτηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση (nZEB, near Zero Energy Building)». Έχει προηγηθεί, μεταξύ άλλων, η από 6.11.2024 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, με την εξαίρεση του τρίτου σκέλους που αφορά στη Δημιουργία ψυχαγωγικής πολυλειτουργικής υποδομής, στην κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων της, συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ καθώς και την απόδοση των κινήτρων για ενίσχυση δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης ύψους 18 εκατ. και φορολογικής απαλλαγής ύψους 4,5 εκατ. καθώς και περί ταχείας αδειοδότησης του ν. 4864/2021.

Ποιο είναι το project - Οι επιχορηγήσεις

Συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας του υφιστάμενου βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών μεταλλικών κατασκευών στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε 45 εκατ. ευρώ (πλην του 1 εκατ. που αφορά σε αθλητικές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές). Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και σε νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν σε νέο ιδιόκτητο γήπεδο στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, η οποία βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η υφιστάμενη ετήσια κατασκευαστική δυναμικότητα της μονάδας του επενδυτικού φορέα στο βασικό προϊόν (Τεθωρακισμένα Τύπου Α) θα διπλασιαστεί μετά την επένδυση, ενώ αναμένεται και η παραγωγή νέων προϊόντων αναλυόμενη ως ακολούθως: Τεθωρακισμένα Τύπου Α (ΤΘ-Α) από 32 σε 64, Ρυμουλκούμενα Συστήματα Μεταφοράς (ΡΣΜ) από 4 σε 8, η δυναμικότητα για Τεθωρακισμένα Τύπου Β (ΤΘ-Β) θα ανέλθει στο 4 (από μηδενική) και για Τεθωρακισμένα Τύπου Γ (ΤΘ-Γ) σε 31. Συνολικά, η νέα δυναμικότητα θα αφορά σε 107 προϊόντα από 36 βάσει της υφιστάμενης. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται την 31η Μαΐου 2026.

Το ενισχυόμενο κόστος διακρίνεται σε ποσό 42.000.000 ευρώ που αφορά σε περιφερειακές-επενδυτικές δαπάνες ενισχυόμενες και σε ποσό 3.000.000 ευρώ που αφορά σε δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης. Εξ αυτών, οι κτιριακές εργασίες υπάρχοντος και νέου κτιρίου μονάδας ΜΕΤΚΑ αφορούν σε 10.000.000 ευρώ, οι Ιδιοκατασκευές Συναρμολόγησης και Συγκόλλησης σε 6.000.000 ευρώ, τα Νέα Μηχανουργικά Μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό κατά 26.000.000 ευρώ. Από το συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό, ποσοστό 44,00%, δηλαδή ποσό 19.800.000 ευρώ, αφορά το ποσό της συνεισφοράς των δαπανών στο στόχο της πράσινης μετάβασης (green tagging).

Η επιχορήγηση συνολικά ανέρχεται σε 18 εκατ., ποσοστό 39,13% επί του προϋπολογισμού, και η ίδια συμμετοχή του ομίλου Metlen σε 28 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, η ίδια συμμετοχή θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια του επενδυτικού φορέα. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα, είτε μέσω ίδιων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης δεν δύναται να μειωθεί σε ποσοστό κατώτερο του 25% και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία δημόσιας στήριξης. Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.