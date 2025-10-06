Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Αγορά 3,5 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 12,7 εκατ. ευρώ

Newsroom
Alpha Bank: Αγορά 3,5 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 12,7 εκατ. ευρώ
Alpha Bank / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Στην αγορά 3,5 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κόστος άνω των 12 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα 17/09/2025 – 19/09/2025, απέκτησε συνολικά 3.516.483 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,6227 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 12.737.803,22 ευρώ.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 6.325.096 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,2732% του συνόλου των μετοχών της.

