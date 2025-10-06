Τράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε 1,65 εκατ. μετοχές έναντι 12,13 εκατ. ευρώ

Η μέση τιμή ανά μετοχή είναι 7,34 ευρώ.

Στην απόκτηση 1.652.890 ιδίων μετοχών προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, κατά το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου, με μέση τιμή 7,34 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 12.137.491,72 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.772.752 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,22% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε το πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.