Ενεργειακό deal 2,5 δισ. ευρώ με φόντο την AI

Έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς της Ιρλανδίας, την Energia Group εξαγοράζει η γαλλική επενδυτική εταιρεία Ardian, έναντι 2,5 δισ. ευρώ, προσβλέποντας να ωφεληθεί από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τη Δευτέρα.
Η Ardian συμφώνησε να αγοράσει την Energia Group από την εταιρεία επενδύσεων σε υποδομές I Squared Capital, που την είχε αποκτήσει το 2016 για 1 δισ. ευρώ.
Το deal αναδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον των επενδυτών για data centers που εξυπηρετούν την ακμάζουσα αγορά εργαλείων ΑΙ και τροφοδοτούν την υιοθέτησή τους σε όλο τον κόσμο.
Η απόκτηση της Energia είναι η πρώτη συμφωνία της Ardian στην Ιρλανδία, όπως ανέφερε σε δήλωσή του στους FT ο συν-επικεφαλής υποδομών του ομίλου, Χουάν Ανγκοΐτα, προσθέτοντας ότι η γαλλική επιχείρηση «έχει φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης, ωθούμενα από εξασφαλισμένα κεφαλαιακά έργα και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ardian, Γουίλιαμ Μπριγκς, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ότι «η Energia είναι ένα πρωτοποριακό παράδειγμα για το πώς να απελευθερωθεί η ανάπτυξη μέσω μιας νέας προσέγγισης συν-ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
Η Energia κατέχει χερσαία αιολικά πάρκα χωρητικότητας 358 μεγαβάτ, προμηθεύει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε πάνω από 898.000 πελάτες και απασχολεί 1.117 άτομα.