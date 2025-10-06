Ενεργειακό deal 2,5 δισ. ευρώ με φόντο την AI

Η Energia κατέχει χερσαία αιολικά πάρκα χωρητικότητας 358 μεγαβάτ, προμηθεύει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε πάνω από 898.000 πελάτες και απασχολεί 1.117 άτομα.

Έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς της Ιρλανδίας, την Energia Group εξαγοράζει η γαλλική επενδυτική εταιρεία Ardian, έναντι 2,5 δισ. ευρώ, προσβλέποντας να ωφεληθεί από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τη Δευτέρα.

Η Ardian συμφώνησε να αγοράσει την Energia Group από την εταιρεία επενδύσεων σε υποδομές I Squared Capital, που την είχε αποκτήσει το 2016 για 1 δισ. ευρώ.

Το deal αναδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον των επενδυτών για data centers που εξυπηρετούν την ακμάζουσα αγορά εργαλείων ΑΙ και τροφοδοτούν την υιοθέτησή τους σε όλο τον κόσμο.

Η απόκτηση της Energia είναι η πρώτη συμφωνία της Ardian στην Ιρλανδία, όπως ανέφερε σε δήλωσή του στους FT ο συν-επικεφαλής υποδομών του ομίλου, Χουάν Ανγκοΐτα, προσθέτοντας ότι η γαλλική επιχείρηση «έχει φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης, ωθούμενα από εξασφαλισμένα κεφαλαιακά έργα και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ardian, Γουίλιαμ Μπριγκς, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ότι «η Energia είναι ένα πρωτοποριακό παράδειγμα για το πώς να απελευθερωθεί η ανάπτυξη μέσω μιας νέας προσέγγισης συν-ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Η Energia κατέχει χερσαία αιολικά πάρκα χωρητικότητας 358 μεγαβάτ, προμηθεύει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε πάνω από 898.000 πελάτες και απασχολεί 1.117 άτομα.