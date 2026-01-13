Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της δανικής αλυσίδας Rockwool

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της δανικής αλυσίδας Rockwool
Ο όμιλος, που ανέφερε έσοδα 261 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητες πέρυσι στη Ρωσία, υπογραμμίζει πως «δεν είναι αισιόδοξος» για την πιθανότητα ανατροπής της απόφασης.

Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της Rockwool στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η δανική εταιρεία κατασκευής μονωτικών υλικών.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι εγκρίθηκε προεδρικό διάταγμα στη Ρωσία, που προβλέπει ότι εξωτερική διοίκηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της θυγατρικής της Rockwool στη Ρωσία. Η Rockwool δεν έχει πλέον τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο όμιλος, που ανέφερε έσοδα 261 εκατομμυρίων ευρώ από τις δραστηριότητες πέρυσι στη Ρωσία, υπογραμμίζει πως «δεν είναι αισιόδοξος» για την πιθανότητα ανατροπής της ρωσικής απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τσάμπι Αλόνσο: Το μεροκάματο - μαμούθ για τις 232 μέρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα - Το κόστος συνδρομής

Τι αναφέρει το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για το blackout σε συχνότητες του FIR Αθηνών

tags:
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider