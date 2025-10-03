Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Προσφορές κάτω από 1,10 ευρώ πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπ' όψιν

Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για τη Διεθνή Προσφορά, ότι προσφορές κάτω από το ποσό των ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€1,10) ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Ανακοίνωση σχετικά με την ΑΜΚ εξέδωσε η Intralot με την οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για τη Διεθνή Προσφορά, ότι προσφορές κάτω από το ποσό των ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€1,10) ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ' όψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά.

Σημειώνει επίσης ότι η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

