Η BlackRock συζητά για κολοσσιαία εξαγορά 40 δισ. εταιρείας data center

Η GIP που πλέον ανήκει στην BlackRock δεν έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία και ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν ή οι συνομιλίες μπορεί να μην οδηγήσουν καν σε συναλλαγή, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση της Aligned Data Centers, η οποία υποστηρίζεται από την Macquarie βρίσκεται η Global Infrastracture Partners, στοχεύοντας έναν ωφελούμενο από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, εφόσον πραγματοποιηθεί η εξαγορά, θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς.

Όπως προσθέτουν, η Aligned θα μπορούσε να αποτιμηθεί περίπου στα 40 δισ. δολάρια και ενδεχομένως να ανακοινωθεί κάτι οριστικό τις επόμενες ημέρες.

Η MGX, μία εταιρεία επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε από το κρατικό ταμείο Mubadala Investment συμμετέχει επίσης στις συνομιλίες και θα επενδύσει ανεξάρτητα ως μέρος του deal. Σημειώνεται ότι η ήδη η MGX έχει επενδύσει στην Aligned.

Εκπρόσωπος της BlackRock αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωποι της Aligned, της Macquarie και της Mubadala δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Η εξαγορά που επιδιώκει η BlackRock είναι η τελευταία από μία σειρά εντυπωσιακών συμφωνιών από όταν εμφανίστηκε το ChatGPT, καθώς οι επενδυτές αγωνίζονται για έκθεση στους ηγέτες μίας τεχνολογίας που έχει δυναμική να μεταμορφώσει βιομηχανίες και οικονομίες.

Η αύξηση των αποτιμήσεων έχει ανησυχήσει ορισμένους παρατηρητές της αγοράς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, ενώ οι δαπάνες και η κατασκευή data center επιταχύνονται, οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ακόμη γίνει ευρέως διαδεδομένες και δεν έχουν αποφέρει τα έσοδα που απαιτούνται για να δικαιολογήσουν την σχεδόν άνευ προηγουμένου άνοδο.