Η Stellantis εξετάζει την πώληση της μονάδας κοινής χρήσης αυτοκινήτων Free2move

Η Stellantis, εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της επιχείρησης κοινής χρήσης αυτοκινήτων Free2move, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα επιδιώκει να αναδιοργανώσει την προβληματική αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, αναφέρει το Bloomberg.

Ο κατασκευαστής έχει επικοινωνήσει με πιθανούς αγοραστές για το Free2move, ανέφεραν οι πηγές οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, συζητώντας εσωτερικά ζητήματα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές.

Ο 52χρονος Φιλόσα βρίσκεται υπό πίεση να σταθεροποιήσει την αυτοκινητοβιομηχανία που έχει υποστεί απώλειες μεριδίου αγοράς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μετά από λάθη υπό την ηγεσία του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Κάρλος Ταβάρες. Μια ευρύτερη αναθεώρηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου και του βιομηχανικού αποτυπώματος του ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Stellantis, με στόχο την παρουσίαση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου στους επενδυτές το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ένας εκπρόσωπος της Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η πώληση της Free2move θα μπορούσε να αποτελεί μέρος του σχεδίου του Φιλόσα να εγκαταλείψει τις μη κερδοφόρες επιχειρήσεις και να επικεντρώσει τις επενδύσεις της σε βασικά περιουσιακά στοιχεία και περιοχές. Ο Φιλόσα, βετεράνος της εταιρείας που ανέλαβε τα ηνία τον Μάιο, επιδιώκει να διοχετεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις στις ΗΠΑ, μια βασική πηγή κέρδους για τον όμιλο, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η στροφή προς την εστίαση περισσότερο στις ΗΠΑ αρχίζει να αποδίδει καρπούς, με τον όμιλο να ανακοινώνει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων εκεί μετά από περισσότερα από δύο χρόνια. Οι μετοχές της Stellantis σημείωσαν άνοδο έως και 7,6% στο Μιλάνο την Πέμπτη μετά την είδηση. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 24 δισ. ευρώ, αναφέρει το Bloomberg.

Η Stellantis έχει προσλάβει την McKinsey & Co. για στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τις προβληματικές μάρκες Maserati και Alfa Romeo, δήλωσαν τον Απρίλιο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η εταιρεία δήλωσε επανειλημμένα ότι η Maserati δεν είναι προς πώληση.

Η Free2move ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 από τον γαλλικό όμιλο PSA, ο οποίος αργότερα συγχωνεύτηκε με την ιταλική Fiat Chrysler Automobiles για να σχηματίσουν την Stellantis. Από την αποχώρηση του Ταβάρες, η Stellantis — η οποία κατέχει μάρκες όπως οι Jeep, Ram και Fiat — έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες της για ηλεκτρικά οχήματα και έχει σταματήσει τις επενδύσεις σε μια κοινοπραξία υδρογόνου με τη Michelin και την Forvia SE, αναφέρει το Bloomberg.

Το Free2move ήταν κάποτε ένα μεγάλο στοίχημα για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Stellantis, σε μια εποχή που άλλοι αντίπαλοι είχαν αρχίσει να αποσύρονται εν μέσω δυσκολιών στην οικοδόμηση επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων για υπηρεσίες κινητικότητας. Ο κατασκευαστής ανακοίνωσε το 2022 την πρόθεσή του να εξαγοράσει το Share Now, την επιχείρηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων που ανήκει από κοινού στην BMW AG και την Mercedes-Benz Group AG, έναντι άγνωστου ποσού. Εκείνη την εποχή, η Stellantis είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να επεκτείνει το Free2move παγκοσμίως, στοχεύοντας σε 15 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και καθαρά έσοδα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το Bloomberg.

Η Free2move προσφέρει υπηρεσίες car-sharing σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη και το Άμστερνταμ, καθώς και στην Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ