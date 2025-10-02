ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η EBRD επενδύει 50 εκατ. ευρώ στο ομόλογο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύει 50 εκατ ευρώ. στο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο με διάρκεια επτά ετών, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύει 50 εκατ ευρώ. στο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο διάρκειας επτά ετών, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επένδυση της EBRD θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των projects της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, στις κοινωνικές υποδομές, και στην ύδρευση και επεξεργασία λυμάτων σε όλη την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Κόσοβο.

Τα συνολικά έσοδα του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων υποδομών και ενέργειας, καθώς και για την αναχρηματοδότηση του χρέους της ίδιας της μητρικής και των θυγατρικών της και για τα κόστη χρηματοδότησης της έκδοσης του ομολόγου, σημειώνεται στην ανακοίνωση της EBRD.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την EBRD, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς και να εγκαινιάσει ετήσιες εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια για να προσελκύσει νέο ταλέντο, ιδίως γυναίκες, στον κλάδο.

Το ομόλογο διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορεί να περιλαμβάνουν έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προετοιμασίας Έργων στην Ελλάδα (GPPF), που υποστηρίζεται από την EBRD, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προάγει την εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών, την εναρμόνιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης πρότυπα (ESG).