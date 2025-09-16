Η Ford περικόπτει επιπλέον 1.000 θέσεις εργασίας - Χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα

Την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιό της στην Κολωνία ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία Ford, αναθεωρώντας το ήδη εφαρμοζόμενο σχέδιο λιτότητας, το οποίο προέβλεπε περικοπές 2.900 θέσεων έως το 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, λόγω της περιορισμένης ζήτησης των ηλεκτρικών οχημάτων της, η Ford προχωρά σε κατάργηση από τον Ιανουάριο της δεύτερης βάρδιας εργασίας στην γραμμή παραγωγής στην Κολωνία. Πριν από έναν χρόνο, η διοίκηση της εταιρίας είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και στην πρώτη στην ιστορία απεργία εργαζομένων στο εργοστάσιο της Κολωνίας, το οποίο λειτουργεί από το 1930. Μόλις πρόσφατα διοίκηση και εργαζόμενοι κατέληξαν σε συμφωνία, με την πλευρά των εργαζομένων να εκφράζει ακόμη την απροθυμία και την δυσαρέσκειά της.

Το σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε το 2024, προέβλεπε συνολικά κατάργηση 2.900 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2027 - συμπεριλαμβανομένων των τομέων της διοίκησης. Οι εργαζόμενοι θα είχαν την επιλογή εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση απόλυσης ή την μερική συνταξιοδότηση.

Το σχέδιο ανασυγκρότησης επεκτείνεται τώρα ώστε να συμπεριλάβει την κατάργηση ακόμη 1.000 θέσεων και εργοδότες και εργαζόμενοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις σχετικές συνομιλίες. Εάν πάντως εφαρμοστούν τελικά τα σχέδια της εταιρίας, η Ford θα απασχολεί στο τέλος του 2027 μόνο 7.600 εργαζόμενους, ενώ στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας απασχολούσε 20.000.

Ως μεγαλύτερο πρόβλημα της εταιρίας θεωρείται η καθυστέρησή της στην μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία την οδήγησε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανίας, κατά το τρέχον έτος η Ford έχει πουλήσει στην Γερμανία 74.000 οχήματα, εκ των οποίων μόνο τα 20.000 είναι ηλεκτροκίνητα.

Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας έχει πάντως αυξηθεί κατά το τρέχον έτος, από 3 σε 4,5%, αν και η αύξηση δεν αρκεί προκειμένου να καλύψει τις απώλειες. Επιπλέον, το κόστος της μετατροπής της γραμμής παραγωγής στην Κολωνία σε ηλεκτρική έφθασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με το σκεπτικό ότι μέχρι το 2023 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Γερμανία θα αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των αυτοκινήτων που ταξινομούνται, ενώ σήμερα είναι μόνο το 18%.