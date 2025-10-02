Τηλεπικοινωνίες: Οι επιδόσεις των Cosmote - Telekom, Nova και Vodafone στο Internet

Τι βαθμολογίες παίρνουν οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στις επιδόσεις τους στο σταθερό και κινητό Internet σύμφωνα με το νέο report ειδικά για την Ελλάδα της Ookla.

«Πρωταθλητισμό» στις κινητές επικοινωνίες κάνει η Cosmote προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία σε πολλές επιμέρους κατηγορίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla. Την ίδια στιγμή βέβαια η Nova κερδίζει το βραβείο του καλύτερου σταθερού δίκτύου, βάσει του Speedtest Connectivity Score.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το νέο report της Ookla για την Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα της Ookla προκύπτουν από το Speedtest και προσφέρουν παγκοσμίως μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τις ταχύτητες σταθερών και κινητών επικοινωνιών χάρη στους αμέτρητους χρήστες που το ελέγχουν καθημερινά τις επιδόσεις τους.

Η καλύτερη συνδεσιμότητα στην κινητή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του report το πρώτο εξάμηνο του 2025 στα κινητά δίκτυα η Cosmote κέρδισε τον τίτλο του ταχύτερου αλλά και top rated δικτύου σύμφωνα με το Speedtest Intelligence®.

Για την ακρίβεια κατέγραψε Speedtest Connectivity Score 77,64. Σημειωτέον ότι το Speedtest Connectivity Score συνδυάζει βασικούς δείκτες για να αξιολογήσει τη συνολική εμπειρία χρήστη που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Περιλαμβάνει το Speed Score, καθώς και δείκτες για την απόδοση περιήγησης στο διαδίκτυο και το Video Streaming Score. Στην δεύτερη θέση ακολούθησε η Vodafone με Speedtest Connectivity Score 73,42 ενώ η Nova βρέθηκε στην τρίτη θέση με Speedtest Connectivity Score 70,59.

Στην περίπτωση του Speedtest 5G Connectivity Score και πάλι η Cosmote βρέθηκε στην κορυφή με βαθμολογία 70,46 ενώ ακολούθησε η Vodafone με 64,17 και η Nova με 61,10.

Το δίκτυο κινητής της Cosmote αποδείχτηκε και το πιο γρήγορο δίκτυο σύμφωνα με την Ookla, σκοράροντας στον συγκεκριμένο δείκτη 71,26 έναντι 63,65 της Vodafone και 59,76. της Nova.

H καλύτερη ταχύτητα σε 4G και 5G

Η Cosmote ήταν ο ταχύτερος πάροχος κινητής στο σύνολο των κατηγοριών καταγράφοντας διάμεση ταχύτητα λήψης δεδομένων (download), 118,8 Mbps. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Vodafone με διάμεση ταχύτητα download 70,91 Mbps. Η Cosmote ηγήθηκε επίσης της αγοράς στη διάμεση ταχύτητα αποστολής δεδομένων (upload), με την διάμεση ταχύτητα να διαμορφώνεται στα 16,25 Mbps και την καθυστέρηση (latency) στα 41 ms.

Στην περίπτωση του 5G, η διάμεση ταχύτητα download της Cosmote έφτασε τα 200,52 Mbps και της Vodafone με 105,34 Mbps. Αντίστοιχα η Cosmote, κατέγραψε την υψηλότερη διάμεση ταχύτητα upload με 20,19 Mbps, ενώ η καθυστέρηση στο δίκτυο 5G ήταν 40 ms.

Στην περίπτωση της ταχύτητας, η βαθμολογία της Cosmote (Speed Score) ήταν 71,26 έναντι 63,65 της Vodafone και 59,76 της Nova. Αντίστοιχα στο 5G η Cosmote έπιασε 53.80, η Vodafone 42.75 και η Nova 38,73.

Διαθεσιμότητα 5G

Η Cosmote κατέγραψε και την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 5G στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Speedtest Intelligence®, με το 78,5% των χρηστών της να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο 5G το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έναντι 76,1% της Vodafone και 75,3% της Nova.

Αξιόπιστο δίκτυο

Ωστόσο στο «βραβείο» του πιο αξιόπιστου δικτύου δεν υπήρξε νικητής κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παρόχων και με τους τρεις τους να τα πηγαίνουν σχετικά καλά. Ελαφρώς καλύτερη συνέπεια εφμάνισε η Cosmote στο 5G, με το 83,3% των μετρήσεων να πληρούν ή να ξεπερνούν το όριο των 25 Mbps download και 3 Mbps upload.

Στην γενική βαθμολογία η Cosmote συγκέντρωσε 92%, η Vodafone 91,2% και η Nova 89,7%



Εξίσου μικρές ήταν οι διαφορές και στην περίπτωση της video εμπειρίας. Στην εν λόγω κατηγορία η Cosmote συγκέντρωσε βαθμολογία 76,56 η Vodafone 75,72 και η Nova 74.04.



Ωστόσο στο gaming η Cosmote Telekom κατέγραψε την καλύτερη εμπειρία Mobile με Game Score 84,91 έναντι. 81,27 της Vodafone και 81.08 της. Nova. Παράλληλα, προσέφερε και την καλύτερη εμπειρία gaming στο 5G, με 5G Game Score 86,4 έναντι 83,27 της Nova και 82,71 της Vodafone.

Αποτέλεσμα των παραπάνω επιδόσεων ήταν οι χρήστες του Speedtest να αξιολογήσουν την Cosmote ως τον καλύτερο πάροχο κινητής στην Ελλάδα, με βαθμολογία 3,59 στα 5. Ωστόσο η διαφορά από Vodafone και Nova ήταν μικρή με τους δύο άλλους παρόχους να συγκεντρώνουν 3,28 και 3,43 στα 5.

Σταθερές επικοινωνίες

Στην περίπτωση των σταθερών δικτύων βέβαια υπήρξε ανατροπή των παραπάνω ισορροπιών με τα ηνία να κρατά αυτή τη φορά η Nova.

Συγκεκριμένα η Nova εμφάνισε το Καλύτερο Σταθερό Δίκτυο μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυτή, με Δείκτη Συνδεσιμότητας Speedtest 65,56 έναντι 64,28 της Vodafone και 64,23 της Cosmote.

Ταχύτερο δίκτυο

Η Nova μάλιστα ηγήθηκε της αγοράς και στην περίπτωση του ταχύτερη δικτύου σταθερής, με Speed Score 45,43, έναντι 43,72 της Cosmote και 43,33 της Vodafone.

Σύμφωνα με την Ookla η διάμεση ταχύτητα λήψης (download) της Nova έφτασε τα 65,27 Mbps.



Συνέπεια δικτύου

Το χρυσό κέρδισε η Nova και στην συνέπεια του δικτύου, με την βαθμολογία της στον Δείκτη network Consistency να φτάνει το 75,6% στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο μερίδιο των δειγμάτων της τα οποία πληρούσαν ή υπερέβαιναν το όριο των 25 Mbps για λήψη (download) και 3 Mbps για αποστολή (upload).

Το σκορ της Vodafone στην συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 74% ενώ της Cosmote 72,3%.

Video & Gaming

Πανομοιότυπη ήταν η εμπειρία των τριών παρόχων και στην εμπειρία video με την Nova να εμφανίζει οριακό προβάδισμα (Nova 77,48, Vodafone 77,28 και Cosmote 77,16). Αντίστοιχα και στην περίπτωση του gaming όπου η Cosmote σκόραρε 84,68, ακολουθούμενη από τη Vodafone με 84,65 και τη Nova με 83,34.



Η βαθμολογία των χρηστών

Παρά τις καλύτερες επιδόσεις της Nova στις επιμέρους κατηγορίες, οι χρήστες του Speedtest στην Ελλάδα αξιολόγησαν θετικότερα την Cosmote δίνοντας της βαθμολογία 3,38 στα 5, ακολουθούμενη από τη Nova με 3,20 και τη Vodafone με 3,18.