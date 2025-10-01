Η Intel σε συζητήσεις με την AMD για την κατασκευή τσιπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η AMD θα ανέθετε στην Intel την κατασκευή τσιπ.

Σε προκαταρκτικές συζητήσεις με την AMD βρίσκεται η Intel για την κατασκευή τσιπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Semafor.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Intel ενισχύθηκε έως και 6%, ενώ της AMD παρέμεινε αμετάβλητη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η AMD θα ανέθετε στην Intel την κατασκευή τσιπ. Επί του παρόντος, η AMD κατασκευάζει τα τσιπ της σε συνεργασία με την TSMC.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Intel έχει προσελκύσει αρκετούς σημαντικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, της Nvidia και της Softbank, που θεωρήθηκαν ως ψήφοι εμπιστοσύνης καθώς προσπαθεί να ανατρέψει την πορεία της υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Lip-Bu Tan.

Η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο 77% μέχρι στιγμής το 2025, καθώς οι επενδυτές αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

«Η AMD δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες», δήλωσε εκπρόσωπος της AMD.