Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου - Τι ισχύει για άμεση αποχώρηση και sabbatical

Στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου της Alpha Bank.

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου, υλοποιεί η Alpha Bank. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Εργαζομένων με τουλάχιστον 6ετή υπηρεσία και εστιάζει στοχευμένα σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εν εξελίξει πλάνο της Τράπεζας για απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Δυνατότητες αποχώρησης και όροι

Οι όροι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, καθώς προσφέρει:

Άμεση αποχώρηση με αποζημίωση έως 190.000 ευρώ , ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου ή εναλλακτικά

, ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου ή εναλλακτικά Μακροχρόνια άδεια διάρκειας 2 ή 4 ετών μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα, και λαμβάνει αντίστοιχα το 70% ή 60% του μικτού μισθού του, με ανώτατο συνολικό ποσό 260.000 ευρώ .

. Πριμοδότηση βάσει θέσης, ετών προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων, με επιπλέον προσαύξηση ύψους 15.000 ευρώ ανά κατηγορία.

ανά κατηγορία. Προσαύξηση 5% για τους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Κάλυψη έως τη συνταξιοδότηση και άλλα προνόμια

Για Εργαζόμενους άνω των 56 ετών, προβλέπεται χορήγηση μικτών αποδοχών διάρκειας άνω των τριών (3) ετών, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, διασφαλίζοντας ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Οι Εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά καθώς και ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως της επιλογής τους.

Ενίσχυση εξυπηρέτησης πελατών και επένδυση στην εκπαίδευση

Παράλληλα, η Alpha Bank ενισχύει συστηματικά τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών με προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, τόσο στα τηλεφωνικά κέντρα όσο και στο Δίκτυο Καταστημάτων. Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από το φιλόδοξο πρόγραμμα της Τράπεζας για συνεχή αναβάθμιση των υποδομών τεχνολογίας και ΑΙ, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.