Λάρισα: Μήνυση κατ' αγνώστων για φθορές σε τρακτέρ αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Λάρισα: Μήνυση κατ’ αγνώστων για φθορές σε τρακτέρ αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας
Οι δύο αγρότες ζητούν την παράδοση βιντεοληπτικού υλικού από την εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της ενέργειας.

Μήνυση κατ' αγνώστων κατέθεσαν το πρωί της Δευτέρας στην Εισαγγελία Λάρισας δύο αγρότες, οι Α. Μπ. και Θ.Π. για τις φθορές που υπέστησαν τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας, περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη συμμετοχή τους σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο αγρότες ζητούν την παράδοση βιντεοληπτικού υλικού από την εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ερευνάται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν και μέλη του Συντονιστικού του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αγρότες
