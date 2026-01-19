Κώτσηρας: Αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών

Στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, στη φορολογική μεταρρύθμιση, την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός.

Στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, στη φορολογική μεταρρύθμιση, την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, σε συνέντευξή του στο vidcast politics του ιστότοπου “pagenews.gr” και τη δημοσιογράφο Σοφία Χύτου.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει δημοσιονομική σταθερότητα, σημειώνει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Η εκλογή δε του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup είναι «αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία του ίδιου», αλλά και απόδειξη της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας.

Στις βασικές στοχεύσεις της οικονομικής πολιτικής εντάσσεται η μείωση των φόρων, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι. Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας μπορούμε πλέον να έχουμε με χαμηλότερη φορολογία σημαντικά έσοδα, τα οποία επιστρέφουμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στους εργαζόμενους με παιδιά, στους νέους και στη στήριξη της περιφέρειας. Επισήμανε, επίσης, τον μόνιμο χαρακτήρα σημαντικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους.

Μιλώντας για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για μια «μάχη ουσιωδώς κοινωνική», με μετρήσιμα αποτελέσματα, χάρη σε μεταρρυθμίσεις όπως η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων από την ΑΑΔΕ. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην υπέρβαση των εσόδων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο από τη μείωση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και στη μείωση του κενού ΦΠΑ κάτω του 10%.

Ερωτηθείς για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού ενόψει των επόμενων εκλογών, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το χρονικό διάστημα παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και υπογράμμισε τη θετική επίδραση της πολιτικής σταθερότητας στην οικονομική σταθερότητα. «Η Ελλάδα του 2025 και 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019», σημείωσε και έκανε λόγο για τεράστια πρόοδο σε όλους τους τομείς. «Θέλουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα» και «έχουμε το πρόγραμμα, τη μέθοδο και την αποφασιστικότητα για να τα καταφέρουμε», είπε και τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις ήταν αυτός που βγήκε μπροστά και έδωσε λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, που επένδυσε στην πραγματική μεταρρύθμιση της καθημερινότητας και την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού.

Τέλος, σε σχέση με την εκλογική του περιφέρεια, τη Δυτική Αττική, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι τα τελευταία εξίμισι χρόνια η περιοχή έχει μπει στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και αναφέρθηκε ιδίως στα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.