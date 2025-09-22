Ειδήσεις | Διεθνή

Η Κομισιόν καλεί σε εφαρμογή της οδηγίας κυβερνοασφάλειας για τον τομέα των μεταφορών

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές και στα πιθανά χτυπήματα στις μεταφορές της ΕΕ.

«Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ENISA, καθώς και με τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές και στα πιθανά χτυπήματα στις μεταφορές της ΕΕ, τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να θωρακιστούν με πυξίδα τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά τη σημασία της πλήρους μεταφοράς της οδηγίας NIS2 στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 (Network and Information Security Directive 2) είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει προσδιορίσει την αεροπορία και γενικότερα τις μεταφορές ως τομείς υψηλής κρισιμότητας. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα κράτη -μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την οδηγία NIS2 στα συστήματά τους», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

