Δήμος Αθηναίων - Visa: 331 νέα παιδικά κρεβάτια και 50 στρώματα για ολοήμερα νηπιαγωγεία

Δούκας: «Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τη γειτονιά του δικαιούται έναν άνετο, ασφαλή και υγιεινό χώρο ξεκούρασης».

Στον εξοπλισμό 20 ολοήμερων νηπιαγωγείων στα Σεπόλια, τα Κάτω Πατήσια και τον Κολωνό με νέα κρεβάτια και στρώματα, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, με τον εξοπλισμό να αποτελεί προσφορά της Visa στα πλαίσια του προγράμματος «Visa for Athens».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την παράδοση στο 79ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, στα Σεπόλια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Παραλάβαμε με μεγάλη χαρά νέα παιδικά κρεβάτια και στρώματα για 20 νηπιαγωγεία της 4ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, όπου υπάρχουν αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τη γειτονιά του δικαιούται έναν άνετο, ασφαλή και υγιεινό χώρο ξεκούρασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Visa που αποδεικνύει στην πράξη πως η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το κοινό καλό».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Η αναβάθμιση του εξοπλισμού στα νηπιαγωγεία δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση. Αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για να προσφέρουμε σε κάθε σχολική μονάδα σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, αντάξιες των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών».

Ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από το πρόγραμμα Visa for Athens στηρίζουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Eυχαριστούμε τον Δήμο Αθηναίων για την εξαιρετική συνεργασία και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα του σε έργα που καθιστούν την Αθήνα πιο πράσινη, πιο βιώσιμη και πιο προσβάσιμη σε όλους και σε όλες».

Τα 20 νηπιαγωγεία της Αθήνας που αναβαθμίζονται

Η δωρεά περιλαμβάνει 331 αποθηκεύσιμα κρεβατάκια ύπνου διαστάσεων 130x54cm, 50 ενιαία στρωματάκια ύπνου, καθώς και 14 σετ ροδάκια με φρένο (κάθε σετ για έως 25 κρεβάτια) για τη μεταφορά και αποθήκευση των κρεβατιών. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε με γνώμονα την ασφάλεια, την εργονομία και τη λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προσχολική εκπαίδευση. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των 20 ολοήμερων νηπιαγωγείων που βρίσκονται στα Σεπόλια, τα Κάτω Πατήσια και τον Κολωνό:

-22o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Τερτίπη 42

-32o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Λέλας Καραγιάννη & Σμόλικα

-39o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αλεξανδρείας 2

-55o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Διστόμου 67

-60o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αίμονος & Τηλεφάνους

-61o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αντιγόνης 195

-64o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Παρασκευοπούλου & Μιχαήλ Κόρακα

-79o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Γρηγορά Νικηφόρου 5-7

-104o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Λέλας Καραγιάννη & Σμόλικα-105o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Παρασκευοπούλου & Μιχαήλ Κόρακα

-115o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Ζηνοδώρου & Ιφιγένειας 23

-116ο Nηπιαγωγείο Αθηνών, Διστόμου 67

-117o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Τυπάλδου Κοζάκη 11-17 και Φλογαΐτου 2-6

-118o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Πύρλα Ιωάννη 3

-125o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αλεξανδρείας 2

-140o Nηπιαγωγείο Αθηνών, Χατζηαποστόλου Νίκου & Μετοχίτη Θεόδωρου

-152ο Nηπιαγωγείο Αθηνών, Στρατηγού Δαγκλή & Ζερβουδάκη

-130ο Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αίμονος & Τηλεφάνους

-134ο Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αλαμάνας 6 & Κερατσινίου

-141ο Nηπιαγωγείο Αθηνών, Αμφιαράου & Δόρδου 37

Μέσα στα τελευταία χρόνια, χάρη στη συνεργασία της Visa με το Δήμο Αθηναίων, δημιουργήθηκε μια νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Καλλιγά (Καραμανλάκη), ενώ υλοποιήθηκε ανάπλαση στο πάρκο Δημήτριος Πικιώνης στην συνοικία Κυπριάδου. Ακόμη, εκσυγχρονίστηκαν στα Άνω Πατήσια (Βαλλιάνων και Δαίρπφελδ) και στη γειτονιά του Γκύζη (Βαφειοχωρίου 22) και πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικά έργα στους προαύλιους χώρους έξι σχολείων της Αθήνας. Φέτος εκτός από τον εξοπλισμό για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία που προσέφερε η Visa στο Δήμο, πραγματοποιούνται ταυτόχρονα βελτιωτικές παρεμβάσεις σε τρία ειδικά σχολεία καθώς και έργα εξωραϊσμού σε ιστορική πλατεία του κέντρου που θα παραδοθεί σύντομα στους δημότες.