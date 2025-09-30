Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ίλυδα: Στα 1,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α΄ εξάμηνο - Άλμα 38,7%

Newsroom
Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, κατέγραψε η Ίλυδα στο α' εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

  • Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
  • Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6-μηνο του 2025:

  • Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
  • Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
  • Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
  • Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025

Η Ίλυδα παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη) :

  1. Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στην δραστηριότητα ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  2. Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
  3. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
    Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.

