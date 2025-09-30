Ίλυδα: Στα 1,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α΄ εξάμηνο - Άλμα 38,7%

Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, κατέγραψε η Ίλυδα στο α' εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.
Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, κατέγραψε η Ίλυδα στο α' εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:
- Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
- Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
- Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.
Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025
Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6-μηνο του 2025:
- Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
- Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
- Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
- Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025
Η Ίλυδα παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη) :
- Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στην δραστηριότητα ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
- Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
- Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.