Δούρος: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 2,1 εκατ. ευρώ

Το δάνειο περιλαμβάνει 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με δυνατότητα μετατροπής σε ίσο αριθμό κοινών μετοχών της εταιρείας.

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 2,1 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Έτοιμων Ενδυμάτων με κάλυψη και πρωτογενή διάθεση μέσω της Cosmos Developments, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και εξόφλησης των υποχρεώσεών της προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Οι απαιτήσεις του δανείου εξασφαλίζονται με εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα των μετόχων Θεοδώρου, Αγγελικής, Μαρίνας και Μαρίας Δούρου, καθώς και με ενέχυρο επί του 40,35% των μετοχών της εταιρείας που κατέχουν. Το ενέχυρο δεν περιορίζει το δικαίωμα ψήφου των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Παρασκευή 26.09.2025 το απόγευμα, σε εκτέλεση της από 25.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η εταιρεία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία εξέδωσε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με συμβάσεις κάλυψης και πρωτογενούς διαθέσεως των ομολογιών με την εταιρία COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ποσού δανείου 2.100.000 Ε, το οποίο Θα διατεθεί για τον αποκλειστικό σκοπό της αναδιάρθρωσης και εξόφλησης των υποχρεώσεων της εκδότριας προς Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων.

Σύμφωνα με τους όρους τον δανείου εκδόθηκαν 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, με δικαίωμα μετατροπής τους από την ομολογιούχο σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και αντίστοιχη αύξηση τον μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι απαιτήσεις της ομολογιούχου εξασφαλίζονται με εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων κυριότητας των μετόχων 1) Θεοδώρου Δούρου τον Νικολάου, 2) Αγγελικής Δούρου τον Νικολάου, 3) Μαρίνας Δούρου τον Νικολάού και 4) Μαρίας χα Νικολάου Δούρου τον γένος Γεωργίου Χειλά, οι οποίοι μέτοχοι συνέστησαν ως περαιτέρω εξασφάλιση τον δανείου αυτού και ενέχυρο επί τον συνόλου των μετοχών της εταιρίας που έχουν σήμερα στην κυριότητά τούς, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 40,349°/ο τον συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι το συσταθέν ενέχυρο δεν επεκτείνεται και δεν καταλαμβάνει το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από το σύνολο των ενεχυριασμένων μετοχών, ώστε οι ίδιοι οι μέτοχοι να δύνανται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων (Τακτικές ή Έκτακτες) της Εταιρείας και να ασκούν τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το σύνολο των μετοχών επί των οποίων συστάθηκε ενέχυρο.»