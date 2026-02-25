Απόδραση στα υπέροχα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας

Η Ορεινή Ναυπακτία με την υπέροχη φύση και τα γραφικά χωριά της είναι ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις του βουνού.

Σε κοντινή απόσταση από τη Ναύπακτο, τα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας (τα Κράβαρα για τους παλαιότερους) χαρίζουν στιγμές απόλυτης βουνίσιας ηρεμίας σε όσους ονειρεύονται μια απόδραση στην αγκαλιά της φύσης.

Πυκνά δάση βελανιδιάς, ελάτων, οξιάς, πλατανιών και καστανιών απλώνονται γύρω από τους οικισμούς πηγές με τρεχούμενο νερό και παραδοσιακές βρύσες στολίζουν τις πλατείες, πετρόχτιστοι ξενώνες καλωσορίζουν τους επισκέπτες με αναμμένα τζάκια και απλά ταβερνάκια συνοδεύουν τις τοπικές νοστιμιές τους με ντόπιο τσίπουρο. Όσο για δραστηριότητες, ετοιμαστείτε για πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία και διαδρομές με οχήματα 4Χ4.