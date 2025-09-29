Alter Ego Media: N. Ευαγγελάτος και T. Στεφανίδου βάζουν 2 εκατ. στην ΑΜΚ

Με το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου μέσω κυπριακών εταιρειών που ελέγχουν.

Με το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου μέσω κυπριακών εταιρειών που ελέγχουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ των 400.000 ευρώ θα γίνει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 400.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, με τιμή διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής 5 ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού 1.600.000 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA», κατόπιν και εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία 17.06.2025, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο β’ του Ν. 4548/2018, ισχύος πέντε ετών, να αποφασίζει με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίστατο κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την παρούσα έκθεση προκειμένου να λάβει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τους ακόλουθους όρους:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000) (η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής πέντε ευρώ (€5,00) (η «Τιμή Διάθεσης»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.600.000) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ως εξής: α) διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, στην εταιρεία με την επωνυμία «DORSETA INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο, ελεγχόμενη από τον κ. Νικόλαο Ευαγγελάτο και β) διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, στην εταιρεία «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο, ελεγχόμενη από την κ. Τατιάνα Στεφανίδου (των δύο ως άνω εταιρειών καλούμενων εφεξής από κοινού «Νέοι Μέτοχοι»). Αναλυτικότερα:

-Στο πλαίσιο (α) της από 15.07.2025 σύμβασης πώλησης εταιρικών μεριδίων (υπό μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού – ενοχική δικαιοπραξία), και της από 15.07.2025 σύμβασης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων (υπό μορφή συμβολαιογραφικής πράξης – εκποιητική δικαιοπραξία), και (β) της από 15.07.2025 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών, δυνάμει των οποίων η Εταιρεία και η θυγατρική αυτής ONE DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., απέκτησαν από τις κυπριακές εταιρείες με τις επωνυμίες «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED» και «DORSETA INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής οι «Πωλήτριες») το σύνολο (100%): (i) των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEWSIT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSIT Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της Λ. Γεωργίου Παπανδρέου, αριθ. 155, και (ii) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤLIFE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TLIFE Α.Ε.» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της Λ. Γεωργίου Παπανδρέου, αριθ. 155, αντιστοίχως (εφεξής οι «Συναλλαγές»), οι κ.κ. Νικόλαος Ευαγγελάτος του Χαραλάμπους και Τατιάνα Στεφανίδου του Δημητρίου συνεβλήθησαν ως εγγυητές για την τήρηση των δεσμεύσεων των Πωλητριών έναντι της Εταιρείας, ευθυνόμενοι από κοινού και εις ολόκληρο με τις Πωλήτριες (εφεξής οι «Εγγυητές»)·

-στο πλαίσιο των Συναλλαγών και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος εκ μέρους της Εταιρείας, έκαστος των Εγγυητών ανέλαβε την υποχρέωση να συμμετάσχει, είτε άμεσα προσωπικά ο ίδιος, είτε έμμεσα μέσω εταιρείας ελεγχόμενης από αυτόν, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα μέχρι την 31.10.2025, καταβάλλοντας ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) έκαστος εκ των Εγγυητών ή έκαστη εκ των ελεγχόμενων από αυτούς εταιρειών, ανάλογα με την περίπτωση, ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) συνολικά, και αναλαμβάνοντας νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, με ονομαστική αξία ενός ευρώ (€1,00) και τιμή διάθεσης πέντε ευρώ (€5,00) έκαστη·

-ο όρος της εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος εκ μέρους της Εταιρείας πληρώθηκε την 30.07.2025, και, από την πλευρά της, η Εταιρεία έχει δεσμευτεί συμβατικά να υλοποιήσει την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 31.10.2025·

-η Εταιρεία έχει λάβει τις από 23.09.2025 επιστολές, δια των οποίων έκαστος των Εγγυητών διαβεβαιώνει την Εταιρεία ότι θα υλοποιήσει την ανωτέρω συμβατική δέσμευσή του ως εξής: ο μεν Εγγυητής Νικόλαος Ευαγγελάτος, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία «DORSETA INVESTMENTS LIMITED», η δε Εγγυήτρια Τατιάνα Στεφανίδου, μέσω της ελεγχόμενης από αυτή εταιρείας με την επωνυμία «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED». Δια της συνυπογραφής της οικείας επιστολής, οι εταιρείες «DORSETA INVESTMENTS LIMITED» και «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED», ανέλαβαν να καταβάλουν το συμφωνηθέν ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) έκαστη, αναλαμβάνοντας έκαστη διακόσιες χιλιάδες (200.000) νέες μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της Αύξησης·

3.Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στους Νέους Μετόχους με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), κατόπιν έγκρισης από το Χ.Α. και δημοσίευσης των τυχόν απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία εγγράφων και ανακοινώσεων.

4.Η καταβολή του ποσού της Αύξησης από τους Νέους Μετόχους θα λάβει χώρα με κατάθεσή του στον υπ’ αριθ. GR87 0340 0200 0200 1586 2027 297 (ΙΒΑΝ) ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα OPTIMA BANK. Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης θα είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα καταχώρισης στο ΓΕ.Μ.Η. της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την Αύξηση.

5. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους Νέους Μετόχους σε άυλη μορφή, με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούν στο Σ.Α.Τ., όπως θα έχουν δηλωθεί εγγράφως από αυτούς.

6.Η Τιμή Διάθεσης θα ανέρχεται σε πέντε ευρώ (€5,00) ανά Νέα Μετοχή, σύμφωνα με τη συμβατική δέσμευση που ανέλαβε η Εταιρεία στο πλαίσιο των Συναλλαγών.

7.Το δικαίωμα των Νέων Μετοχών στη λήψη μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025) και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ασκείται από τα πρόσωπα που θα είναι εγγεγραμμένα στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων, όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

II.Έκθεση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης κατ’ άρ. 27 παρ. 1 & 4 Ν. 4548/2018

1.Λόγοι που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

i. H εν θέματι Αύξηση αποφασίζεται στο πλαίσιο υλοποίησης συμβατικής δέσμευσης της Εταιρείας έναντι των Νέων Μετόχων, υπό την ιδιότητά τους ως Εγγυητών στις Συναλλαγές και αντίστοιχης δέσμευσης των Νέων Μετόχων έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο των Συναλλαγών

ii. Η παραμονή των κ.κ. Νίκου Ευαγγελάτου και Τατιάνας Στεφανίδου για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διεύθυνση των ιστοσελίδων των εταιρειών NEWSIT E.Π.Ε. και TLIFE Α.Ε. αντίστοιχα, διασφαλίζει τη συνέχιση της δημοσιογραφικής ταυτότητας και της δυναμικής που έχουν οικοδομήσει με συνέπεια τα τελευταία χρόνια και, κατ’ επέκταση, την αποδοτικότητα της επένδυσης της Εταιρείας μέσω των Συναλλαγών. Περαιτέρω, μέσω της συμμετοχής στην Αύξηση, οι κ.κ. Ευαγγελάτος και Στεφανίδου, ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της, στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας ισχυρής σχέσης συνεργασίας μακροπρόθεσμης φύσης·

iii. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σε συνδυασμό με τη συμβατικά εξασφαλισμένη πλήρη κάλυψη της Αύξησης από τους Νέους Μετόχους δυνάμει των Συναλλαγών, θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και την άμεση άντληση των κεφαλαίων προκειμένου να είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της·

iv. Η εν θέματι Αύξηση, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων·

κρίνει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων είναι συμφέρουσα και επιβεβλημένη για την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, για τους σκοπούς της εν θέματι Αύξησης. Σημειώνεται ότι η λήψη απόφασης περί κατάργησης του εν λόγω δικαιώματος από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, εμπίπτει στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.06.2025.

2. Δικαιολόγηση της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εν θέματι Αύξηση θα αποφασιστεί στο πλαίσιο υλοποίησης συμβατικής δέσμευσης της Εταιρείας έναντι των Νέων Μετόχων και της αντίστοιχης συμβατικής δέσμευσης των Νέων Μετόχων έναντι της Εταιρείας, να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 31.10.2025. Οι όροι της ως άνω δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, που ορίστηκε σε πέντε ευρώ (€5,00) ανά Νέα Μετοχή, διαμορφώθηκαν από τους συμβαλλόμενους στις Συναλλαγές και αφού η Εταιρεία έλαβε υπόψη, κατά το χρόνο της ανάληψης της συμβατικής δέσμευσης, ότι η συμφωνηθείσα Τιμή Διάθεσης αντιπροσώπευε όφελος (premium):



(i) 14% περίπου σε σχέση με την κατά την ημέρα εκείνη (15.07.2025) τιμή των μετοχών (€4,38),

(ii) 25% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των μετοχών της Εταιρείας κατά τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (€4,00), σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 14.01.2025 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα, και

(iii) 19% σε σχέση με την τιμή διάθεσης νέων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2024 (€4,20).

Επομένως, καθίσταται προφανές ότι, κατά τον χρόνο διαμόρφωσης της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η τιμή αυτή ήταν απολύτως συμφέρουσα για την Εταιρεία.

III.Παροχή πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρου 22 Ν.4706/2020, σύμφωνα με την παρ. 14 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α.

Α. Επενδυτικό σχέδιο: Γενικές κατευθύνσεις, προορισμός κεφαλαίων και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την κάλυψη της Αύξησης θα ανέλθουν σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου €50.000, σε €1.950.000. Το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων, που θα αντληθούν, θα διατεθεί σε κεφάλαιο κίνησης.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την ανωτέρω χρήση αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Το προϊόν της Αύξησης, εφόσον κριθεί σκόπιμο αναλόγως με το χρόνο της διάθεσής του, θα επανεπενδύεται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από προηγούμενες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Ιανουάριος 2025

Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 09.01.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εν όψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια περίπου 50.804.000 (€56.996.000 μείον έξοδα έκδοσης 6.192.000). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 20.01.2025 έως 22.01.2025.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 14.249.000 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 27.01.2025. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την 24.01.2025.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν διατεθεί μέχρι την 26.09.2025 ως εξής:

2.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Ιούνιος 2025

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 19.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εξουσιοδοτήσεων που του είχαν παρασχεθεί δυνάμει της από 17.06.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μέσω επανεπένδυσης μέρους ή και του συνόλου του ποσού του προς διανομή μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2024 σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών αντί για μετρητά, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, καθώς επρόκειτο για αύξηση λογιστικής, η οποία δεν συνεπάγεται την πραγματική εισροή κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό με σύνταξη και τήρηση επενδυτικού σχεδίου.

Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει/υλοποιήσει καμία άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.