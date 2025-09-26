Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Logismos: Αύξηση τζίρου 9% το α' εξάμηνο - Στα 1,9 εκατ. ευρώ

Newsroom
Τα EBITDA ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

Tα αποτελέσματά της για α' εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

-O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ. σε σχέση με 1,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%.

-Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

-Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

Επιχειρήσεις

