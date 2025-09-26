Εβροφάρμα: Στα 1,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου - Αύξηση 12% στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό (γιαούρτι και φέτα ΠΟΠ) ανήλθαν σε 7,02 εκατ. έναντι 4,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένες κατά 57%.

Αύξηση στον κύκλο εργασιών και βελτιωμένη αποδοτικότητα των λειτουργιών της παρουσίασε η Εβροφάρμα το α' εξάμηνο, καθώς οι επιδόσεις της επηρεάστηκαν θετικά από την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και την προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής στις συνθήκες της αγοράς.

Οι βελτιωμένοι δείκτες παραγωγής και ευζωΐας του κοπαδιού της θυγατρικής Campus, συντέλεσαν στο να βελτιωθεί ιδιαίτερα το μεικτό περιθώριο κέρδους της.

Τα εταιρικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ, έπειτα από τη διανομή μερίσματος της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 24,3 εκατ. ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, αυξημένες κατά 12%, οι δε πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε 23,3 εκατ., έναντι 20,9 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις στην κατηγορία γιαουρτιού.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό (γιαούρτι και φέτα ΠΟΠ) ανήλθαν σε 7,02 εκατ. έναντι 4,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένες κατά 57%.

Το μεικτό ενοποιημένο κέρδος ανήλθε σε σχεδόν 6 εκατ. και το μεικτό εταιρικό κέρδος σε 4,1 εκατ. ναντι 5,3 εκατ. και 3,8 εκατ. της περσινής περιόδου, αυξημένο κατά 14% και κατά 9% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,35 εκατ. έναντι 3,2 εκατ., βελτιωμένα κατά 4% και τα εταιρικά σε 1,5 εκατ. έναντι 1,8 εκατ., μειωμένα κατά 13% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,3 εκατ. έναντι 1,8 εκατ., βελτιωμένα κατά 26% και τα εταιρικά σε 1,7 εκατ. έναντι 1,6 εκατ., βελτιωμένα κατά 8% της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,8 εκατ. έναντι 1,4 εκατ. βελτιωμένα κατά 29% και τα εταιρικά σε 1,5 εκατ. έναντι 1,4 εκατ., βελτιωμένα κατά 9% της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 2,3 εκατ. και προκαταβολές επενδύσεων 0,7 εκατ. στα πλαίσια του διετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ..

Το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από 1,5 εκατ., αφορούσε εξοπλισμό επεξεργασίας γάλακτος νέας γενιάς με υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής, 0,3 εκατ. την βελτίωση των γενικών υπηρεσιών και 1 εκατ. για την επέκταση της γραμμής στραγγιστού γιαουρτιού.

Ο καθαρός δανεισμός κατήλθε στα 11,04 εκατ. έναντι 13,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2024, μειωμένος κατά 18%. Ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε πάνω από 7,5 εκατ.

Η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το υπόλοιπο της χρήσης του 2025.