Ειδήσεις | Διεθνή

Χαμάς: Ένδειξη «απομόνωσης» του Ισραήλ η αποχώρηση αντιπροσωπειών κατά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χαμάς: Ένδειξη «απομόνωσης» του Ισραήλ η αποχώρηση αντιπροσωπειών κατά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ
«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου δείχνει την απομόνωση του Ισραήλ και της συνέπειες του πολέμου ολοκληρωτικής καταστροφής» που διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς θεωρεί ότι η μαζική αποχώρηση των αντιπροσωπειών πολλών χωρών όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί μια «ένδειξη της απομόνωσης» του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου δείχνει την απομόνωση του Ισραήλ και της συνέπειες του πολέμου ολοκληρωτικής καταστροφής» που διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τάχερ αλ Νούνου, σε μια ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Αυγούστου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Σφίγγει ο κλοιός για Airbnb: Οι νέες προδιαγραφές που θα πετάξουν ακίνητα εκτός αγοράς

Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

tags:
Χαμάς
Ισραήλ
Γάζα
Μπενιαμίν Νετανιάχου

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider