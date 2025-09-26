Ανέκαμψαν οι ευρωαγορές από τα χαμηλά 3 εβδομάδων

Ξεκόλλησαν από το χαμηλό 3 εβδομάδων με ώθηση από τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Σχεδόν στο σημείο εκκίνησης ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι ευρωαγορές που την Παρασκευή, βέβαια, ξεκόλλησαν από το χαμηλό 3 εβδομάδων με ώθηση από τον αμερικανικό πληθωρισμό ενώ οι επενδυτές επεξεργάζονται τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός εάν οι εταιρείες που τα παράγουν, ξεκινήσουν να κατασκευάζουν εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

«Από 1η Οκτωβρίου θα επιβάλλουμε δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός και αν η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο στις ΗΠΑ. Δεν θα επιβάλλονται δασμοί εφόσον έχει ξεκινήσει η παραγωγή εργοστασίου», έγραψε στο Truth Social. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,75% στις 554,33 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιήθηκε 0,97% στις 5.497 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,84% στις 23.733 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,97% στις 7.870 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,77% στις 9.235 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,96% στις 42.646 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αναριχήθηκε 1,28% στις 15.347 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Healthcare δέχτηκε πιέσεις στις πρώτες συναλλαγές αλλά ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις σταθερός. Στο ταμπλό, οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών δέχτηκαν απώλειες με την Zealand Pharma να υποχωρεί 2,4% ενώ Novo Nordisk διολίσθησε 3,5%. «Ο πιθανός δασμός 100% θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να μπορεί να αποφευχθεί με την αύξηση της παραγωγικής μας δραστηριότητας με βάση τις ΗΠΑ», επεσήμαναν αναλυτές της JP Morgan.

«Και ενώ παραμένουν ορισμένα άγνωστα στοιχεία στην αποψινή ανακοίνωση του ενοίκου του Λευκού Οίκου, εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε έναν πολύ διαχειρίσιμο συνολικό αντίκτυπο από τους δασμούς στην κάλυψή μας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας και των φαρμάκων με μεγάλη κεφαλαιοποίηση» έσπευσαν να συμπληρώσουν σύμφωνα με το CNBC.