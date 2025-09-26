Ως μη… γενόμενη η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη, υπεραπόδοση στις τράπεζες

Με δύο μόλις συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου, όλα δείχνουν ότι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στις… καθυστερήσεις. Τα top-5 της εβδομάδας σε FTSE Large και Mid Cap.

Ως μη… γενόμενη η εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος -παρά τις μικρές απώλειες της Παρασκευής- έκλεισε τυπικά με θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος.

Κινούμενος σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ο ΓΔ υποχώρησε την Παρασκευή σε ποσοστό 0,17% κλείνοντας στις 2.031,81 μονάδες, περίπου 1,5 μονάδα πάνω από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Εμφάνισε όμως, έστω κι έτσι, θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,06%).

Ξεκάθαρη η υπεραπόδοση του τραπεζικού δείκτη, που την Παρασκευή έκλεισε με μικρά κέρδη 0,36% στις 2.260,62 μονάδες, ενώ συνολικά σε επίπεδο εβδομάδας ενισχύθηκε κατά 3,42%.

Ικανοποιητική η εικόνα σε επίπεδο ημερήσιου τζίρου, με 217,3 εκατ. ευρώ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εκ των οποίων 28,85 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Αν και μακριά από τα νούμερα της συνεδρίασης της Πέμπτης, η κινητικότητα σε επίπεδο πακέτων υπήρξε και πάλι ζωηρή, με 24 πακέτα, στη συντριπτική τους πλειονότητα στις τράπεζες.

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων διαμορφώθηκε σε 1:1,2, με 52 μετοχές σε θετικό έδαφος, 63 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητες.

Σε γενικές γραμμές, η αγορά παραμένει σε φάση συσσώρευσης στην οικεία, εδώ και εβδομάδες, ζώνη των 2.060-2.000 μονάδων. Με δύο μόλις συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου, εντός του μήνα ο Γενικός Δείκτης έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής κέρδος 10 μονάδων, που σημαίνει ότι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στις… καθυστερήσεις.

Τα top -5 της εβδομάδας σε FTSE Large και Mid Cap

Φεύγοντας όμως από το επίπεδο των δεικτών, η εβδομάδα έδωσε αφορμές για κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους, είτε μέσω ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, είτε μέσα από επιχειρηματικά νέα, μεταξύ των οποίων η αποεπένδυση της Intracom από την Aktor, η επιτυχία του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και η αντίστοιχη της Intralot που προηγήθηκε.

Στον FTSE Large Cap, η Alpha Bank έδωσε εβδομαδιαία άνοδο 5,95%, η Lamda Development 5,54% και η Τρ. Πειραιώς 5,39%, και ακολούθησαν Viohalco και Τρ. Κύπρου με εβδομαδιαία κέρδη 4,49% και 3,38% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η εβδομαδιαία άνοδος 5,80% για την Intralot και το +4,59% της Άβαξ, και ακολούθησαν οι Trade Estates (+3,39%), Dimand (+2,34%) και Πλαστικά Θράκης (+1,63%).

Ιδιαίτερη μνεία στο εβδομαδιαίο +8,03% της Quality & Reliability, που την έφερε στην κορυφή του ΓΔ.

Νέα υψηλά για Aktor, Viohalco

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η Aktor βρέθηκε την Παρασκευή στην «κορυφή» των κερδών, ενισχυμένη 3,05% στα 8,44 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 8,47 ευρώ.

H Viohalco έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε από τις 11 Σεπτεμβρίου, με νέα άνοδο 2,34% στα 7,44 ευρώ. Πλέον μετράει 12 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη που στο διάστημα αυτό διαμορφώνονται σε 16,61%.

Αξιόλογα κέρδη την Παρασκευή και για την Τρ. Πειραιώς με άνοδο 1,96% στα 7,28 ευρώ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ακολούθησαν οι Σαράντης (+1,57%), Τρ. Κύπρου (+1,27%), Cenergy (+1,14%) και Optima (+1,11%). Στο +0,99% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ενισχύθηκε στα 22,52 ευρώ, στο +0,80% ο τίτλος του ΔΑΑ, μικρότερα κέρδη για Aegean (+0,59%), Τιτάν (+0,58%), Alpha Bank (+0,34%), ΔΕΗ (+0,21%), ElvalHalcor (+0,17%) και Coca-Cola HBC (+0,14%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Jumbo (-2,81%) και ΕΥΔΑΠ (-2,48%) με κλείσιμο στα 29,10 και 6,68 ευρώ αντίστοιχα. Στα 47,12 ευρώ το κλείσιμο της Metlen (-2,20%), στα 16,20 ευρώ για τον ΟΤΕ (-1,16%), ενώ μικρότερες απώλειες κατέγραψαν και οι Motor Oil (-1,07%), ΟΠΑΠ (-0,95%), ΕΤΕ (-0,66%), Helleniq Energy (-0,59%), Eurobank (-0,30%) και Lamda Development (-0.3%).