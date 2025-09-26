Ταχιάος: Η Κυβέρνηση ενισχύει την ΥΠΑ - Υποδειγματική η λειτουργία της

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) λειτουργεί υποδειγματικά και η Κυβέρνηση ενισχύει με κάθε τρόπο την συγκεκριμένη υπηρεσία. Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί συντελείται μία «κοσμογονία», καθώς μετατρέπεται από υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να αυτενεργεί στο βαθμό που επιτρέπεται, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) λειτουργεί υποδειγματικά και η Κυβέρνηση ενισχύει με κάθε τρόπο την συγκεκριμένη υπηρεσία. Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί συντελείται μία "κοσμογονία", καθώς μετατρέπεται από υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να αυτενεργεί στο βαθμό που επιτρέπεται, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία τηρεί όλα τα πρότυπα ασφαλείας και ελέγχεται από την ΕΑSΑ και το Eurocontrol. Προς επίρρωση αυτού, ανέφερε πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς ακόμα και σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών, υπάρχουν προβλεπόμενα πρωτόκολλα και εφεδρικά μέσα που διασφαλίζουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναφορικά με την κίνηση της φετινής χρονιάς, αυτή κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς ο ημερήσιος αριθμός των υπερπτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο πλησίασε τις 5.000, ξεπερνώντας ακόμη και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά την οποία ο αριθμός τους είχε φθάσει τις 4.200.

Ο κ. Ταχιάος εξήρε το ρόλο και τη συμβολή των εργαζομένων της ΥΠΑ στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πτήσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε μία υπηρεσία η οποία έχει λειτουργήσει και συνεχίζει να λειτουργεί υποδειγματικά. Το σύνολο των εργαζομένων παρέχει μία εργασία, η οποία είναι απολύτως ακέραια όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ήδη έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση του προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών της ΥΠΑ, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι, φέτος με διαδικασίες της EASA και του Eurocontrol έγιναν προσλήψεις 97 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι 70 ορκίστηκαν προχθές και είναι ήδη υπό εκπαίδευση για να στελεχώσουν όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια και το αεροδρόμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο σκέλος των επενδύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί ύψους 313 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισμού και της τοποθέτησης νέων ραντάρ. Ειδικότερα, για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως ασφαλές, ενώ η κίνηση των αεροσκαφών επί του εδάφους γίνεται με ραδιο – βοηθήματα. Υπάρχει εγκατεστημένο ραντάρ το οποίο τώρα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ενώ σύντομα θα αντικατασταθεί το ραντάρ προσέγγισης με νέο. Κατόπιν τούτων όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά «δεν δικαιολογείται η συζήτηση για «Τέμπη του αέρα» – όπως ανέφερε ο ερωτών βουλευτής – η οποία αποτελεί υπερβολή που απευθύνεται στο θυμικό του κόσμου επιδιώκοντας να προκαλέσει ανασφάλεια».