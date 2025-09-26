Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

Η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ αναμένεται να δοθεί το β' 15νθήμερο του Νοεμβρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα από τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων (25 και 27 Νοεμβρίου).

Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος για τους συνταξιούχους, καθώς εκτός από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Η ετήσια ενίσχυση αναμένεται να δοθεί το β' 15νθήμερο του Νοεμβρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα από τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων (25 και 27 Νοεμβρίου).

Το νέο μέτρο στήριξης αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών και βασίζεται σε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι:

συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που πληρούν τα κριτήρια,

συνταξιούχοι αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας,

ανασφάλιστοι υπερήλικες με σύνταξη ΟΠΕΚΑ,

άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας,

ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας.

Εξαιρούνται:

συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (εκτός όσων έχουν αναπηρία),

όσοι έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη,

εργαζόμενοι συνταξιούχοι,

όσοι διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά,

δικαιούχοι άλλων επιδομάτων, όπως ΚΕΑ ή επίδομα τέκνων.

Για το 2025, στην κατηγορία των δικαιούχων εντάσσονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εντός του 2024. Όσοι το συμπληρώσουν μετά, θα λάβουν το βοήθημα από το 2026.

Η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ ή τράπεζες. Επίσης, δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή e-ΕΦΚΑ, ενώ σε περίπτωση ζευγαριών το ποσό ανεβαίνει στα 500 ευρώ (250 + 250 ευρώ).