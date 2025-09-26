Η Ελλάδα ανοίγει νέα εποχή στον Ιατρικό Τουρισμό της Ογκολογίας

«Ογκολογία & Ιατρικός Τουρισμός - Μια Νέα Εποχή για την Ελλάδα», ήταν το θέμα Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας - ΕΛΙΤΟΥΡ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους θεσμών και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του τουρισμού.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της Ελιτούρ Δρ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ανέφερε: «Η Ογκολογία αποτελεί έναν από τους πλέον καίριους και ταχέως εξελισσόμενους τομείς της ιατρικής επιστήμης, αποκτώντας στρατηγική σημασία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα ολοκληρωμένης φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς από όλο τον κόσμο. Η διασύνδεση της Ογκολογίας με τον Ιατρικό Τουρισμό δεν συνιστά απλώς μια μελλοντική προοπτική· αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς προτύπου υγειονομικής ασφάλειας, ιατρικής καινοτομίας και ευεξίας. Παράλληλα, εντάσσεται σε μια εθνική στρατηγική που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, θωρακίζει τον επιστημονικό ιστό της χώρας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όφελος όλων των πολιτών».

Η ημερίδα ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Ογκολογίας ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για τον Ιατρικό Τουρισμό της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνεργασίες, επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υγείας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι στηρίζει διαχρονικά τον Ιατρικό Τουρισμό. Όπως σημείωσε, η στήριξή του αυτή αποτυπώνεται σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί με γνώμονα την ανάπτυξη και ενίσχυση του τομέα του Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε πως η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ογκολογίας και του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται «στο σπίτι των γιατρών», υπογραμμίζοντας ότι η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, αποτελεί τη «μήτρα» των νέων γιατρών και επιστημόνων. Όπως σημείωσε, η Ογκολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των δράσεων της Σχολής, τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε κλινικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, εξέφρασε τη θερμή στήριξή του σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον Ιατρικό Τουρισμό.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, προηγήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, με την τελετή αδελφοποίησης μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο Κω και την πρόεδρό του, κα Κατερίνα Γαβαλά. Η πρωτοβουλία αυτή επισφράγισε τη διαχρονική σύνδεση της Ιατρικής επιστήμης με το νησί του Ιπποκράτη, αναδεικνύοντας τον ιστορικό και συμβολικό ρόλο της Κω, ως κοιτίδας της ιατρικής παράδοσης.