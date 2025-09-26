Μητσοτάκης από ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - Διάλογος και όχι γλώσσα των όπλων

«Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων» τόνισε από το βήμα της 80ής ΓΣ του ΟΗΕ ο Έλληνας πρωθυπουργός για την Τουρκία. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ισραήλ για Γάζα και πόλεμο στην Ουκρανία. Η πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν.

Κάλεσμα στην Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli απηύθυνε στην ομιλία του από το βήμα της 80ής ΓΣ του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έστειλε μάλιστα πως το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. «Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων» ανέφερε ενώ διαπίστωσε πως μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει και τα κεκτημένα μετά το 1945 τίθενται εν αμφιβόλω.

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Επιζητούμε διάλογο αλλά δεν είμαστε αφελείς

Χωρίς να κατονομάσει κάποιον ηγέτη ανέφερε πως υπάρχουν αρχηγοί καρτών με αναθεωρητικές τάσεις, ψευδαισθήσεις μίας χαμένης δόξας και παγιδευμένοι στο παρελθόν. «Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιζητούμε διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας» τόνισε ενώ επεσήμανε, ωστόσο, ότι «δεν είμαστε αφελείς, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές και τις συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιάς μας».

Ξεκαθάρισε ότι το μονοπάτι της διπλωματίας είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει λύση στην επίλυση της μοναδικής διαφοράς των δύο χωρών που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Στάθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια» ενώ πρόσθεσε πως: «η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας», καθώς δημιουργείται μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις με τις προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η τεχνητή νοημοσύνη να πολλαπλασιάζονται.

Μητσοτάκης για Ουκρανία: «Δε δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία»

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία». «Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στο τέταρτο έτος. Η Ουκρανία δεν είναι μια περιφερειακή διαμάχη, είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα θα συνεχίζει την υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό». «Δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης για Γάζα: «Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

Παράλληλα, υπογράμμισε πως προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. «Είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε έναν ισχυρό ρόλο για την ασφάλεια μας στην ΕΕ» τόνισε, ενώ ανέδειξε και την ανάγκη του «κοινού δανεισμού για την ενδυνάμωση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας μας». Τόνισε ότι η Ελλάδα καταδίκασε άμεσα την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο παιδιών και την ανθρωπιστική κρίση των Παλαιστινίων».

Υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εμποδίζει την Αθήνα «να μιλήσει με ειλικρίνεια». Προειδοποίησε ότι οι Ισραηλινοί φίλοι μας κινδυνεύουν να χάσουν διεθνείς συνεργασίες, αν συνεχίσουν «στο ίδιο μονοπάτι». Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, εξήρε το «απερίγραπτο θάρρος» του ουκρανικού λαού, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους αποτελεί άμυνα της ελευθερίας και για έναν κόσμο που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες.

Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα «είναι με την Ουκρανία» και θα συνεχίσει τη συνδρομή της στους Ουκρανούς. Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας «στο τραπέζι των συζητήσεων». Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε σε παγκόσμια εγρήγορση για την κατάσταση στο Σουδάν και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για μια μεταναστευτική κρίση.

Μητσοτάκης για Συρία και Λιβύη

Για τη Λιβύη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είμαστε γείτονες. Οι χώρες μας έχουν θαλάσσια σύνορα. Για αυτό είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε μια κοινή και δίκαιη λύση οριοθέτησης σύμφωνα με το Δίκαιο της θάλασσας και τον ΟΗΕ. Η Λιβύη πρέπει να είναι ενωμένη και κυρίαρχη, χωρίς ξένη παρέμβαση». Για τη Συρία, από την άλλη πλευρά, σχολίασε ότι μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό.

«Είδαμε αλλαγές και μια νέα ελπίδα για τον λαό της. Με σεβασμό σε κάθε θρησκεία θα βρει ευημερία η χώρα και μακριά από ξένες παρεμβάσεις» επεσήμανε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. «Τα ανέφερα και στον πρόεδρό της. Περιμένουμε να δράσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας», έσπευσε να συμπληρώσει στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «στην Ελλάδα δάσκαλοι και μαθητές θα τη δουν στην πράξη. Ωστόσο, το ΑΙ μπορεί να γίνει και επικίνδυνο και πρέπει να προστατευτεί η υγεία των παιδιών μας». Για τα social media, δήλωσε πως «η πρότασή μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης εξετάζεται από Κομισιόν». «Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης για Δυτικά Βαλκάνια

Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, διαπίστωσε ότι: «Εχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος. Ο Εθνικισμός ήταν ένα φάντασμα για πολλά χρόνια». Έπειτα, τόνισε ότι «οι ηγέτες οφείλουν να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες». Ο πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γραμματέα του ΟΗΕ τον κ. Γκουτέρες, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη στο Bloomberg, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στην οικονομία.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ