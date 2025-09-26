Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Παραβιάσεις του ουκρανικού εναέριου χώρου στα σύνορα με Ουγγαρία

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ζελένσκι αναφέρει σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει καταγράψει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φαίνονται να είναι ουγγρικά, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έδωσα οδηγίες να επαληθεύονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβάλλονται επειγόντως αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ουγγαρία

